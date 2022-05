'Radio sam pobačaje do priziva savjesti. Ženu kojoj sam izvadio krivi jajnik nisam bitno oštetio'

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić, gostovao je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Rekao je da protiv pobačaja, ali i protiv njegove apsolutne zabrane. Rekao je i da je sam radio pobačaje do priziva savjesti, dok je to bila radna obaveza.

- Ja zaista jesam protiv pobačaja jer smatram da je to pravo na život. Ali nisam - i to sam više puta ponavljao - ja nisam za apsolutnu zabranu pobačaja - rekao je Ćorušić. Dodao je da apsolutna zabrana pobačaja, koja se u Europi provodi samo na Malti, nikada nije donijela dobro niti ženama, niti sustavu, niti njihovom zdravlju.

- Iskustveno mogu govoriti o pobačaju jer sam ja to do priziva savjesti radio. To je bila radna obaveza koju smo morali svi raditi. Ja ne znam koliko sam pobačaja napravio, ali sam radio pobačaje i o tome sam vrlo kvalificiran govoriti - rekao je Ćorušić. Dodao je da je sigurno napravio više stotina pobačaja te da ih je radio jer je morao.

Ćorušić je ispričao i kako su na istom odjelu bile žene koje su činile pobačaj i žene koje nisu mogle imati djece i podvrgavale se bolnim postupcima izvantjelesne ophodnje.

O slučaju Čavajda: "Nemam se zašto ispričavati u ime KBC-a Zagreb"

Osvrćući se na slučaj Mirele Čavajde, Ćorušić je rekao da osobno nema ništa protiv nje te da osjeća empatiju prema njoj.

Poručio je i da se nema zašto ispričavati u ime KBC-a Zagreb. Između ostalog poručio je i da Zakon o prekidu trudnoće treba mijenjati, osuvremeniti ga i uljuditi.

Stanković je Ćorušića, koji je inače i predsjednik HDZ-ova Odbora za zdravstvo, pitao i o tome kad je 2016. trebao postati ministar zdravstva, a da je Most navodno bio protiv jer je navodno nesavjesno liječio pacijenticu - odnosno da joj je zabunom odstranio pogrešan jajnik. Ćorušić je rekao da je bio izgledni kandidat te da je imao podršku tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka.

Potvrdio je da je Most stavio veto na njegov izbor, ali je dodao da je Most poslije čak i popustio, ali da je Tihomir Orešković, koji je bio predsjednik Vlade HDZ-a i Mosta, bio izričito protiv toga da Ćorušić bude ministar zdravstva.

'Bio sam siguran da nisam učinio liječničku pogrešku'

- I OK, ja sam se s time složio, dodao je.

Što se tiče slučaja, rekao je da je za njega prvi put čuo 2017. godine, kada je već godinu i pol dana bio ravnatelj KBC-a Zagreb. Naveo je da mu je tadašnja pomoćnica za pravne poslove donijela zahtjev za odštetu te pacijentice od njezinog odvjetničkog društva. Pogledao je papir i nalaze te rekao da to ne bi platio, već da će ići na sud.

- Bio sam siguran da nisam učinio liječničku pogrešku, da nisam krivo liječio ženu, rekao je Ćorušić.



Međutim, rekao je, na sugestiju šefice pravne službe došlo je do nagodbe i isplaćena je odšteta od 83.000 kune, koju je, naglasio je, isplatilo Croatia osiguranje, a ne KBC Zagreb.

Ćorušić je rekao da je dotičnu pacijenticu prvi put operirao 2008. godine zbog iste bolesti. Prije toga je bila neplodna, a nakon njegove operacije je rodila, dodao je. I onda se na istom jajniku javio recidiv. Naveo je da je odstranio desni jajnik i da mu se lijevi činio urednim.

- I na histološkom nalazu nađene su te paratubalne ciste i uredno tkivo jajnika, to je točno. Zbog toga i je plaćena ta odšteta, rekao je Ćorušić.

- Nisam ja bitno oštetio ženu, dapače - prvom operacijom omogućio sam joj da rodi, dodao je.

Najčitaniji članci