Neustavno je da komunalni redari postaju 'gradska policija'

Mostov saborski zastupnik Robert Podolnjak u ponedjeljak je iz Varaždina kritizirao Vladin prijedlog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, ističući kako je neustavno da tim zakonom komunalni redari postaju "gradska policija".

Podolnjak je na konferenciji za novinare kazao kako novi zakonski prijedlog predstavlja "neustavno zadiranje u djelokrug rada lokalne samouprave i predviđa djelovanje komunalnih redara koje je protivno Ustavu, koji određuje da je dom nepovrediv".

"Prema prijedlogu, komunalni bi redari mogli ulaziti u dvorišta i kuće, legitimirati građane, ispitivati ih, fotografirati. Oni ne mogu biti gradska policija", poručio je.

Da je zakon loš i neustavan Podolnjak vidi i u umanjenju prava lokalne samouprave da svojim odlukama određuje koje su djelatnosti komunalne, da se za svaku odluku zatraži suglasnost ministra graditeljstva i prostornog uređenja, te da se komunalne djelatnosti ovim prijedlogom brišu iz zakona.

Smatra i kako novi zakon uvodi liberalizaciju dosadašnjih komunalnih djelatnosti, jer će lokalne komunalne tvrtke smjeti obavljati samo pojedinu komunalnu djelatnost, dok će ostale prijeći u zonu tržišnog natjecanja.

"Neprihvatljivo je da se nakon 25 godina sadašnjeg zakona predviđaju takva rješenja, da se želi bitno narušiti mogućnost da lokalne komunalne tvrtke uz komunalnu djelatnost obavljaju i tržišne, gospodarske koje su funkcionalno povezane s komunalnom djelatnošću, da se uvodi liberalizacija dosadašnjih komunalnih djelatnosti. Zakon će se vrlo negativno odraziti na niz komunalnih tvrtki u vlasništvu i pretežitom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, ugrozit će njihovu sposobnost za ostvarivanje pozitivnih rezultata poslovanja", rekao je Podolnjak.

Naglasio je da liberalizacija mora imati svoje granice te da je loše što se novim zakonom predviđa da ministar mora dati suglasnost za komunalnu djelatnost, čime on izravno utječe na liberalizaciju poslova.

Podolnjaku je sporno i to što bi lokalne komunalne tvrtke trebale biti u potpunom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a ne s većinskim paketima kao do sada, te se pita kako će se to provesti. "Nadam se da će ove probleme uočiti Udruga gradova i sami gradonačelnici te da će i oni tražiti da ovakva loša rješenja ne budu dio konačnog zakona", zaključio je.