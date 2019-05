Neviđeni skandal: Kralj se na Rabu kupao gol s ljubavnicom

Britanski princ Edward, grof od Wessexa, u pratnji gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, obišao je u četvrtak središte Splita, a zapjevala mu je i klapa. No, nije on jedini putovao po Jadranu. Prije njega Jadran je posjetila njegova baka kraljica Elizabeta II., stric princ Charles, ali najveći utisak ostavio je kontroverzni kralj Edvard VIII., začetnik nudizma na Jadranu.

Kralj Edvard VIII. morao je abdicirati 1936., samo nekoliko mjeseci nakon što je postao kralj i to kako bi se mogao oženiti za Wallis Simpson, čije ime još uvijek mnogi pamte. Taj je događaj uzdrmao državnu stabilnost Ujedinjenog Kraljevstva u godinama uoči Drugog svjetskog rata.

Edvard je, čak, predlagao morganatski brak, gdje bi on ostao kralj, a Wallis i njihova buduća djeca ne bi nikad mogli naslijediti krunu.

Foto: Kerry Taylor Auctions

Svom narodu koji ga je jako volio, to je odlučio priopćiti putem radija. To je bilo prvi put u povijesti da se kralj obratio javnosti putem radija.

- Nije moguće nastaviti nositi teško breme odgovornosti i izvršavati dužnosti kralja bez pomoći i podrške žene koju volim - rekao je.

No, veliku popularnost imao je do trenutka kad je rekao da će se oženiti ženom koja je bila dva puta razvedena i čiji su muževi živi.

Foto: Keystone /

Edvard VIII. zbog ženidbe s rastavljenom Amerikankom morao abdicirati, dok je princ Harry u istim okolnostima oženio Meghan Markle i to svega deset minuta pješice od Edwardove i Wallisove grobnice.

Također, Harryjev otac, princ Charles, prvi nasljednik krune, 2005. se vjenčao svojom drugom suprugom Camillom, koja je, isto, rastavljena.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Inače, obitelj Wallis Simpson bila je vlasnik robova, dok su preci majke Meghan Markle bili sami robovi.

Foto: Instagram

Ukoliko bi se Edward bio oženio, a ne odustavši od krune, britanska vlada bi morala dati ostavku i time bi nastala kriza i to neposredno prije Drugog svjetskog rata.

Nakon vjenčanja, iste godine su posjetili Adolfa Hitlera, što je izazvalo uzbunu jer se tvrdilo da simpatiziraju naciste.

Nakon rata Edward je u svojim memoarima priznao da ga je fascinirala ondašnja Njemačka, ali je poricao svoje simpatije prema nacizmu, a Hitlera je opisao kao smiješnu figuru predramatičnog smisla za izražavanje i prevelikim očekivanjima.

Foto: Kerry Taylor Auctions

Na Edwardovu abdikaciju su gledali kao sebični čin, odbacivanje kraljevske dužnosti. Naslijedio ga je, njegov brat, kralj George VI., pokušao je od monarhije učini odgovornu ustanovu prema građanima, što radi i sadašnja kraljica Elizabeta II., inače njegova kći.

Anglikanska crkva nije dopuštala brak sa razvedenom ženom (a oba bivša supruga bila su joj živa), parlament to nije mogao ni htio odobriti, a ni britanski narod nije mogao zamisliti razvedenu Amerikanku kao svoju kraljicu. Vjerovalo se da ona ne može zatrudnjeti i dati novog nasljednika krune.

Samo četiri mjeseca prije nego je Veliku Britaniju šokirao svojom abdikacijom zaljubljeni kralj Edward VIII. poveo je svoju dvije godine mlađi ljubavnicu na krstarenje Mediteranom. Slavni, naočiti i elegantni kralj i izabranica njegova srca dvostruka razvedenica Wallis Simpson u kolovozu 1936. godine posjetili su Kraljevinu Jugoslaviju.

Krstarenje je počelo 9. kolovoza u Šibeniku, nakon što je onamo stigao vlakom iz Pariza. Njegova jahta uskoro je viđena u Trogiru, Velebitskom kanalu, Rabu, potom na Korčuli, u Dubrovniku te, na kraju odmora, 19. kolovoza u Kotoru.

Najzanimljiviji događaj s njihovog ljetovanja je zasigurno u to vrijeme sablažnjivo kraljevo kupanje na Rabu. On i njegova buduća žena su se u uvali Kandarola tada odlučili okupati goli! Ne znajući su započeli jednu sasvim novu epohu. To je kažu bio početak nudizma na Jadranu.

Wallis koja nije bila poznata kao neka velika ljepotica bila je silno šarmantna dama izuzetno oštrog uma. Poznata je bila i po svom osebujnom i originalnom stilu odijevanja.



- Nisam prekrasna žena. Nema se što vidjeti na meni, pa jedinu stvar koju mogu učiniti jest odjenuti se bolje od svih ostalih - kazala je Wallis koja je smatrala da žena nikad ne može biti premršava i prebogata.

Foto: Keystone /

Živjeli su uglavnom u egzilu, na relaciji Francuska - Španjolska - Sjedinjene države. Živjeli su i na Bahamima gdje je Edward bio kraljev izaslanik i guverner u Drugom svjetskom ratu. Edward se financirao rentom koju mu je brat, George VI., dodijelio.

Britanska kraljevska obitelj ih je odbacila, ali za moćne i slavne bili su neodoljivi. Mjesec dana nakon abdikacije u siječnju 1937.osvanula je na naslovnici časopisa “Time” koji ju je proglasio ženom godine. Prvi put da je Time imao ženu godine.

Kad su ga pitali o braku s Wallis, vojvoda od Windsora je znao reći:

- Naravno imam malu prednost pred svim drugim muškarcima. Pomaže to što svoju dragu mogu s vremena na vrijeme podsjetiti da sam se zbog nje odrekao prijestolja - kazao je.

Edward i Wallis ostali su u braku sve do njegove smrti, 35 godina kasnije. Dok je Wallis živjela sve do 1986. Oboje su pokopani na kraljevskom groblju u Windsoru.

Edwardova obitelj, a pogotovo njegova majka, nije nikad prihvatila Wallis i formalno se nije nikad sastala s njom. Edward je posjećivao majku i brata, te bio bratu na sahrani, ali njegov odnos s majkom nikad nije bio dobar.

