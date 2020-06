Nevin ili ne, O.J. Simpson je slobodan: 'Rana na vratu je bila toliko velika da se vidio dušnik'

Dana 12. lipnja 1994. godine dogodila su se ubojstva oko kojih će se razviti najpoznatiji pravni proces u američkoj povijesti. Suđenje O.J. Simpsonu pratilo je oko 100 milijuna Amerikanaca

<p>Na današnji dan prije 26 godina ubijena je 35-godišnja <strong>Nicole Brown</strong> <strong>Simpson</strong>, bivša supruga slavnog sportaša<strong> O.J. Simpsona</strong>. Osim nje, ubijen je i 25-godišnji konobar Ronald Goldman koji joj je možda bio ljubavnik. Oboje su ubijeni kod njene kuće, na adresi 875 South Bundy Drive u Los Angelesu. Za ubojstva je okrivljen O.J. Simpson, zvijezda američkog nogometa, poznat i po svojoj glumačkoj karijeri (Goli pištolj, Pakleni toranj). Nicole je ubijena višestrukim ubodima u glavu i vrat, pri čemu je na rukama zadobila obrambene rane. Rana na vratu bila joj je tako velika da joj se vidio dušnik.</p><p>Mladi konobar Ronald Goldman ubijen je na prilazu kući također ubodima oštrim predmetom. O.J. Simpson je uhićen i priveden na sud. To je suđenje privuklo takvu pažnju javnosti, da ga je na televiziji i radiju pratilo oko 100 milijuna Amerikanaca. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Misterij dvostrukog ubojstva:</strong></p><p>Američke su tvrtke navodno izgubile 40 milijardi dolara samo zbog smanjene produktivnosti zaposlenika koji su pratili suđenje. Konačna presuda donijeta je nakon više od 8 mjeseci procesa. Gotovo cijeli SAD je zastao da bi saslušao presudu (promet na Newyorškoj burzi pao je za 41%, a telefonski razgovori za 58%). O.J. Simpson oslobođen je krivnje. Do danas je ostala misterija je li uistinu bio nevin ili ne.</p><p>Nakon 25 godina života pod reflektorima u jednom od najpoznatijih slučajeva ubojstva u SAD-u, 72-godišnji O.J. Simpson sada živi mirnim, opuštenim životom, kojeg naziva životom "bez negativnosti". </p><p>Tu i tamo komentira sportske događaje i organizira davanje autograma te živi mirnim životom, no na društvenim mrežama je stvario popriličan broj sljedbenika, piše <a href="https://www.sportscasting.com/you-wont-believe-what-o-j-simpson-is-doing-now/" target="_blank">Sportcasting</a>.</p><p>Zdrav je i sretan u Las Vegasu, a ni on ni njegova djeca ne žele gledati u prošlost i pričati o 12. lipnju 1994. godine, trenutku kada su njegova bivša supruga Nicole Brown Simpson i njezin prijatelj Ronald Goldman pronađeni izbodeni do smrti. Od tadašnjeg heroja američkog nogometa, O.J. Simpson postao je osumnjičenik za ubojstvo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Simpsonov novi život u Las Vegasu:</strong></p><p>"Ne trebamo se vraćati i oživljavati najgori dan naših života. Moja obitelj i ja ušli smo u fazu života koju nazivamo "bez negativnosti". Želimo se fokusirati samo na pozitivne stvari", rekao je Simpson u telefonskom intervju za The Associated Press. Živi mirnim životom i igra golf gotovo svakog dana. Koljena koja su mu pomogla da dođe do nogometne slave na Sveučilištu Južna Kalifornija, i u NFL-u igrajući za Buffalo Billse, danas više nema, zamijenio ih je, a nedavno je imao i jednu operaciju na očima. Osim toga u dobrom je stanju i održava bliske odnose sa svojom djecom i ostalim rođacima.</p><p>No rođaci njegove bivše supruge i Goldmana su ogorčeni što on živi ugodnim i mirnim životom, dok je život njihovih voljenih ugašen tako naprasno i tragično. "Ne gušim se u svojoj tuzi, no svaki korak kojeg napravim, svaku prepreku koju prođem, ja ili moja djeca, podsjeća me na to da su to trenuci koje ne mogu podijeliti sa svojim bratom koji mi nedostaje", rekla je Goldmanova sestra Kim, u intervju prošlog tjedna. Pita se da li Simpson poštuje svoju uvjetnu kaznu. "Čujem da živi u Las Vegasu i da ga tretiraju kao kralja", rekla je Goldman sarkastično. Dodala je i da rijetko kada pomisli na njega osim ako ga netko spomene. 25-godišnji Ron Goldman vraćao je sunčane naočale koje je majka Nicole Brown Simpson ostavila u restoranu gdje je radio, a ubrzo su on i Simpsonova bivša supruga izbodeni do smrti. Njegovo suđenje bilo je "suđenje stoljeća", trajalo je gotovo godinu dana i otvorilo niz pitanja rasizma, lošeg ponašanja policije, obiteljskog nasilja.</p><p>Branio ga je odvjetnički "Dream Team" kojeg su činili Johnnie Cochran Jr. i F. Lee Bailey. Porota ga je oslobodila 1995. godine po presudi koja je podijelila zemlju uzduž već prisutne i snažne rasne linije. Mnogi su Amerikanci bijelci mislili da se izvukao s ubojstvom, dok su Afroamerikanci smatrali da je nevin. On i dalje inzistira i ponavlja svoje tvrdnje da je nevin, a taj slučaj ubojstva službeno se vodi kao neriješeno. Obitelji žrtava podigle su protiv njega civilnu tužbu a 1997. godine naređeno mu je da plati 33,5 milijuna dolara zbog smrti.</p><p>Jedan dio njegove imovine je zaplijenjen i prodan na aukciji, no većina tog iznosa zapravo nije naplaćena. Od svog izlaska iz zatvora u listopadu 2017. godine u kojem je proveo devet godina zbog optužbi za pljačku i otmicu, drži se ispod radara. Inzistirao je u tvrdnji da je njegova osuda zbog pokušaja krađe svojih vlastitih suvenira, nepoštena. No nije htio ništa reći protiv sustava. "Vjerujem u pravosudni sistem i poštujem ga. Odslužio sam svoju kaznu", rekao je. </p><p>Nakon izlaska iz zatvora u Nevadi mnogi su očekivali da će se vratiti na Floridu, gdje je živio nekoliko godina. No prijatelji u Las Vegasu nagovorili su ga da ostane tamo. "Grad je bio dobar prema meni. Svi koje sretnem ispričavaju mi se zbog onoga što se dogodilo", kaže. No njegov boravak u gradu nije bio lišen kontroverzi. Mjesec dana nakon njegovog puštanja na slobodu izlazak u restoran s odrescima završio je svađom.</p><p>Simpsonu je naređeno da napusti imanje i zabranjeno mu je da se vrati. Od tada sličnih problema nije bilo a Simpson je jedan od najtraženijih osoba u gradu za fotografiranje i selfije, a svi koji ga sretnu u restoranu ili nekim sportskim događajima, uvijek ga traže to isto. Njegov službenik za uvjetnu slobodu dozvolio mu je da može otići na kratka putovanja uključujući i na Floridu, gdje živi njegovo dvoje djece, Justin i Sydney, koji su izgradili svoje karijere na tržištu nekretnina. Njegova starija kći Arnelle, većinu vremena živi s njim. "Bio sam na Floridi dva ili tri puta u posjetu djeci, i prijateljima u Miamiju. Čak sam s njima i odigrao golf. No živim u gradu kojeg sam zavolio. Život je dobar", kaže. </p><p>Posjećuje svoje rođake u Louisiani, a glamurozni život kojim je nekoć živio, sada mu je samo daleka uspomena. Nakon nogometne karijere Simpson je bio komercijalni trgovac, glumac i nogometni komentator. Ovaj nekoć multi milijarder, kaže kako je većinu svog bogatstva potrošio za obranu na suđenju.</p><p>O svojim financijama nije želio govoriti, osim da živi od mirovine. Kim Goldman će povodom obljetnice ubojstva pokrenuti podcast Confronting: O.J. Simpson, u kojem će intervjuirati prijatelje svog brata, detektive koji su istraživali ubojstvo, odvjetnike, branitelje i tužitelje, i dvoje od 12 porotnika koji su oslobodili Simpsona. Ona će i dalje nastaviti tvrditi kako je O.J. kriv za ubojstvo njezinog brata i njegove bivše supruge.</p>