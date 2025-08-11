Iako je ključni svjedok priznao da je lagao kad ga je teretio, sudovi BiH, odnosno Republike Srpske, ne žele ponoviti suđenje Ivici Perkoviću
ISPOVIJEST BROĐANINA PERKOVIĆA: PLUS+
'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'
Znajući da nisam kriv i da nisam počinio nikakav zločin, bio sam jedini hrvatski državljanin koji se odazvao sudovima BiH, odnosno Republike Srpske. Da sam znao kako će teći sudski postupak i da uzalud očekujem pravedno suđenje, sigurno to ne bih učinio, započinje svoju priču Brođanin Ivica Perković (60), bivši pripadnik HVO-a, koji je 2015. pravomoćno osuđen za ratni zločin nad civilnim stanovništvom 1992. u Derventi na četiri godine zatvora.
