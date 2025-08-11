Obavijesti

News

Komentari 31
ISPOVIJEST BROĐANINA PERKOVIĆA: PLUS+

'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 4 min
'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'
storyeditor/2025-08-11/PXL_090825_136527728.jpg | Foto: Ivica Galović/Pixsell

Iako je ključni svjedok priznao da je lagao kad ga je teretio, sudovi BiH, odnosno Republike Srpske, ne žele ponoviti suđenje Ivici Perkoviću

Znajući da nisam kriv i da nisam počinio nikakav zločin, bio sam jedini hrvatski državljanin koji se odazvao sudovima BiH, odnosno Republike Srpske. Da sam znao kako će teći sudski postupak i da uzalud očekujem pravedno suđenje, sigurno to ne bih učinio, započinje svoju priču Brođanin Ivica Perković (60), bivši pripadnik HVO-a, koji je 2015. pravomoćno osuđen za ratni zločin nad civilnim stanovništvom 1992. u Derventi na četiri godine zatvora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 31
FOTO Veliki požar kod Splita je pod kontrolom. Vatrogasci će ostati dežurati na lokaciji...
GASILI GA I KANADERI

FOTO Veliki požar kod Splita je pod kontrolom. Vatrogasci će ostati dežurati na lokaciji...

Veliki požar izbio je u ponedjeljak kod Splita. Na terenu je u jednom trenutku bilo više od 150 vatrogasasca...
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih'
OBITELJI SU SLOMLJENE

Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih'

Na trajektu Lastovo na Malom Lošinju živote su izgubila trojica pomoraca Denis Šarić, Boško Kostović i Marko Topić pod nekoliko tona teškom rampom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025