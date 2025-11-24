Nevjerojatan zahvat na Rebru, bebi odstranili tumor veličine glave: 'Prognoze su odlične...'

Nevjerojatan zahvat izveli su liječnici KBC-a Zagreb, koji su po prvi put napravili zahvat na napola rođenoj bebi jer su tijekom carskog reza prvo porođeni samo glava, vrat i dio toraksa, dok je ostatak bebe bio u maternici, spojen na posteljicu i pupčanu vrpcu, kako bi joj liječnici mogli osigurati dišni put da beba može disati jer je na vratu imala tumor veličine same glavice.

Beba starosti mjesec i pol i majka su dobro i pušteni su kući tri tjedna nakon nevjerojatnog zahvata u kojemu je na kraju bebi u potpunosti odstranjen tumor i prognoze su odlične jer su tumorski markeri nakon operacije negativni.

- Mali pacijent rođen je sa složenim malformacijama. Prve minute bile su presudne. Neurolozi, otorinolaringolozi, neonatolozi, neuroradiolozi i svi ostali učinili su sve da mu daju najbolju zdravstvenu skrb. Ovo je priča o ljudskosti, predanosti i zajedništvu – poručili su iz KBC-a Zagreb na početku konferencije za medije povodom uspješnog izvođenja novog, medicinski zahtjevnog zahvata visoke složenosti na malom pacijentu s izrazito velikim tumorom vrata, a koji je operativno zbrinut neposredno nakon rođenja.

Riječ je, kažu, o postupku koji je u njihovoj ustanovi izveden prvi put, a koji predstavlja važan napredak u skrbi za najmlađe pacijente.

Prof. dr. sc. Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Zagreb, poručio je da bolnicu čine ljudi i da je ovim zahvatom spašen život novorođenčeta.

- Svi su se udružili i to pokazuje snagu Rebra. Jedinstvena kombinacija stručnjaka koja je omogućila ovaj uspjeh – rekao je Borovečki.

- Potvrdili smo tumor u području vrata. U tom trenu velik je kao glava djeteta. Vidjeli smo opasnost da će dišni put biti komprimiran i da nakon rođenja neće imati normalnu funkciju - rekao je doc. dr. sc. David Ozretić, pomoćnik ravnatelja za medicinske poslove i predstojnik Kliničkog zavoda za neuroradiologiju:

- Sat–dva nakon rođenja tumor je bio još bitno veći nego tijekom trudnoće. Ključno je bilo procijeniti postoji li uključenost krvnih žila. Je li tumor prokrvljen, postoji li mogućnost komplikacija. To smo isključili i mirnije smo ušli dalje u operativni zahvat - rekao je.

'Smatra se izliječenim'

– Radili smo što smo smatrali najboljim za dijete. Sjajno je raditi kad imate tim s iznimnim znanjem i kad svi dijelite zadovoljstvo što liječenje djeteta ide dobro. Da su zadovoljni roditelji i mi. Operacija je bila izazovna – operirati dijete staro dva sata traži iznimnu koncentraciju. S ciljem ukloniti tumor s jedne strane i sačuvati sve funkcije glave i vrata da normalno diše, guta i kasnije govori. Mislim da smo sve uspjeli. Rehabilitacija slijedi. Napravili smo sjajnu stvar - kaže prof. dr. sc. Drago Prgomet, predstojnik Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata.

– Zahvat odstranjenja tumora trajao je više od dva sata. To je smisao cijele kirurgije. Cijela ekipa je pokazala iznimno strpljenje, znanje i vještinu - dodao je.

Dijete će se onkološki morati pratiti.

- S obzirom na nalaz MR-a da nema drugog tumora, te histološki nalaz da je tumor odstranjen, a tumorski markeri negativni, dijete se smatra izliječenim. No pratit će se prve tri godine života. Jednom godišnje radit će se MR cijelog tijela. S velikom sigurnošću mogu reći da smo riješili problem - dodaje.

Dijete ima mjesec i pol. Doma je. Otišlo je kući nakon tri tjedna od zahvata. Odvojili smo ga od aparata za disanje. Morali smo regulirati dišni put. Smatra se sigurnim u odnosu na ekstremnu bolest. Ovo je kao razdvajanje sijamskih blizanaca. Ovakav zahvat moguć je samo u ovakvom visoko specijaliziranom centru.

Dugo očekivano prvo dijete.

'Danas je to uistinu zdravo dijete'

Prof. dr. sc. Ratko Prstačić, voditelj Odjela za fonijatriju:

– Tijekom poroda imali smo sve scenarije predviđene. Opcije A, B i C. A je bila da se, kad se porodi glavica i tumor, pokuša intubacija. Da to nije bilo moguće, cijeli tim je bio spreman otvoriti dišni put na vratu. Da ni to nije uspjelo radi tumora, imali smo u pripremi opciju C – da se postavi ECMO uređaj. Sve smo te opcije razradili. Međutim, prva opcija nam je profunkcionirala. Teškom mukom smo intubirali dijete i dali si vrijeme da planiramo druge zahvate. Inicijalni plan nije bio odmah operirati dijete – htjeli smo dobiti dan–dva za planiranje operacije. Situacija je bila takva da nas je prof. Grizelj nakon dva sata zvala da tumor raste i išli smo odmah na operaciju. Radilo se o dobroćudnom tumoru s potencijalnom malignom opasnošću. Bez obzira što je tumor odstranjen, trenutačno je onkološko praćenje bez terapije. Danas je to uistinu zdravo dijete.

'Tumo je zatvarao dišne putove'

– Prema nalazu MR-a prije poroda, ekstremno velik tumor zatvarao je dišne putove. Znali smo da nakon poroda ne bi mogao disati i bio bi u životnoj ugrozi bez kisika i s teškim neurološkim posljedicama. Zato smo se odlučili na taj zahvat koji je rizičan i za majku i za bebu. Osigurali smo dišni put dok dijete još nije bilo rođeno, nego je dobivalo kisik putem pupkovine. Taj zahvat smo uspjeli: dobili smo otvor dišnog puta, tubus u dušnik i udisanje dok je dijete još u uterusu. Dok smo osigurali dobru srčanu akciju, porod je dovršen i prerezana je pupkovina. Ovakav postupak u visoko specijaliziranim centrima u svijetu radi se do dva puta godišnje, kod ekstremno velikih anomalija dišnih putova - kaže prof. dr. sc. Ruža Grizelj, pročelnica Zavoda za neonatologiju i intenzivnu medicinu.

'Dijete je bilo napola rođeno'

Doc. dr. sc. Ana Hrkać Pustahija, voditeljica Odjela za dijagnostičku neuroradiologiju:

– Naša uloga je bila da detaljno prikažemo snimke i neposredno potom odradimo magnet koji inače duže traje. Krvne žile su izrazito male, a trebali smo točno reći kakav je odnos krvnih žila prema tumoru. S naše strane to je bio najveći zadatak.

Tijekom trudnoće fetus je imao veliki tumor na vratu, veličine kao i glavica. Ozbiljno je kompromitirao disanje djeteta. Već na ultrazvucima su kontaktirani kolege s neuroradiologije. Uvelike su pomogli utvrditi o kakvom se tumoru radi i što možemo učiniti da ga spasimo po rođenju, da može disati. Kontaktirali smo dr. Grizelj i dogovorili da se zahvat izvede dok se dijete djelomično porodi – da se pri porodu glave i vrata, dok je još na pupkovini, izvede zahvat i osigura disanje djetetu. Priprema je trebala biti detaljna. U više navrata smo se susretali s raznim opcijama što ako nešto ne uspije i koje su nam druge varijante. U sali nas je bilo oko dvadeset. Timovi: ORL, kardijalne kirurgije, dječje kirurgije. Preuzeli smo dijete nakon što smo ga do pola porodili. Dali smo pristup vratu iz neonatologije i poduzeli daljnje postupke osiguranja dišnog puta djeteta.

Prošlo je nešto više od mjesec dana. Oboje su dobro. Važno je bilo osigurati cirkulaciju krvi kroz posteljicu i pupkovinu jer smo kod carskog reza porodili glavu, vrat i dio toraksa. Dijete je bilo napola porođeno. Naš zadatak bio je osigurati protok kroz posteljicu tijekom intrauterinog života kako bi se mogli osigurati dišni putovi. Tu je veći rizik obilnijeg krvarenja nego inače kod carskog reza. Sve smo uzeli u obzir i napravili uspješno. Porod je trajao…