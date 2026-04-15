Nevjerojatna priča Križane (92)! 'Posadila sam prvu mandarinu u dolini Neretve! Bosa i gladna'
Baka Križana bila je dio posebne brigade koja je 1950-ih motikama kopala kanale i neretvansku dolinu učinila plodnom. ‘Mlađa sestra dobro je učila, a ja sam se zaklela da ću raditi i skrbiti za nju,' govori Križana
A, dite moje, šta da ti kažem?! Teško je bilo. I sad više puta onako samu sebe pitam: 'Bože moj, je li moguće da smo izdržali toliki trud i fizički rad?', kaže nam na početku teta Križana Zonjić rođena Dujmović u svojoj obiteljskoj kući u Opuzenu. Ispred kuće stabla mandarina na kojima se nađe još pokoji plod, koji teta Križana bere, guli i jede.