Nevjerojatna priča o djevojčici rođenoj u kontaminiranoj zoni

Marijka Sovenku (20) jedino je dijete koje se rodilo u opasnoj zoni Černobila 1999. godine, desetljeće nakon katastrofe. Ukrajinske vlasti isprva su zataškale njezino rođenje, osramoćeni činjenicom da ljudi i dalje žive i zoni evakuacije.

Njezini roditelji Lidia i Mikhail odbili su iseliti jer od vlasti nisu dobili alternativni smještaj. Otac Mikhail bio je vatrogasac kojeg su pozvali da pomogne gasiti reaktor 4 u noći eksplozije 1986. godine. Majka Lidia nije ni znala da je trudna sve dok nisu počeli trudovi. Suprug joj je pomogao poroditi Marijku. Prerezao je pupčanu vrpcu, oprao dijete i predao ga Lydiji.

Foto: Facebook

Kada se pročulo o 'djetetu Černobila', mnogi su osuđivali roditelje jer nisu htjeli otići iz svog doma. No, oni su i dalje odgajali Marijku tamo, bez obzira na brojne opasnosti. Ignorirali su mnoga upozorenja pa su davali kćeri da pije kravlje mlijeko i da pliva u potoku koji je bio ozračen.

