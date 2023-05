Nevjerojatna snimka iz Zadra! Na semaforu je izvadio 'zolju': Policija: Pljačkali su bankomat

Snimili smo ih iz automobila. Kroz prozor je držao zolju. Taman su prolazili kraj policijske postaje, ispričao nam je čitatelj o nevjerojatnim scenama iz Zadra početkom tjedna.

Kako se vidi na snimci, mladić u bijelom automobilu kroz prozor je izvadio raketni bacač.

Uhitili su ih isti dan

Iz zadarske policije rekli su nam kako su nam kako su osobe iz automobila povezane s pokušajom provale u bankomat te uz više pljački vikendica i crkve.

Uhvatili su ih isti dan, a raketni bacač bio je bez naboja.

U automobilu su bila dvojica, ali naknadno su priveli još jednoga. Radi se o 21-godišnjaku i dvojici maloljetnika. Protiv svih su podnijeli kaznene prijave.

- U ponedjeljak u 3.25 sati policija je zaprimila dojavu kako su u Sukošanu u Ulici dr. Franje Tuđmana nepoznati počinitelji provalili u bankomat u vlasništvu tvrtke za elektroničke financijske transakcije. Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici su izašli na mjesto događaja te poduzeli sve raspoložive mjere i radnje s ciljem pronalaska počinitelja. Provedenim očevidom na bankomatu, utvrđena su oštećenja nastala na vratima bankomata dok novac nije otuđen, a policija je nastavila s intenzivnim traganjem za počiniteljima. Istog dana, oko 14 sati na području Bulevara u Zadru policija je zatekla automobil splitskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 21-godišnjak dok se kao putnik nalazio maloljetni hrvatski državljanin, a koji se dovode u svezu s počinjenjem kaznenog djela. Vozač i putnik su dovedeni u službene prostorije policije dok je automobil prevezen u krug policije. Također, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, u službene prostorije policije doveden je još jedan maloljetni hrvatski državljanin. Tijekom kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga nadležnog suda u Zadru provedena je pretraga automobila gdje je pronađen i oduzet jedan ručni bacač rakete bez naboja - rekli su iz zadarske policije.

Pljačkali vikendice, crkve i mahali zoljom

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 21-godišnjakom i dva maloljetnika, sumnjiči ih se i da su 01. svibnja oko 03.25 sati unajmljenim automobilom dovezli do bankomata u Sukošanu gdje su u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi, uporabom alata pokušali provaliti u bankomat, kojeg su oštetili, nakon čega su se udaljili s mjesta događaja bez da su išta otuđili. Također, 21-godišnjaka i jednog od maloljetnika se sumnjiči da su vremenu od 31. ožujka do 20. travnja ove godine u Debeljaku, provalili u vikend kuću u vlasništvu 20-godišnjaka odakle su otuđili agregat i puške za paintball s drugom pripadajućom opremom. Dio otuđenih predmeta je pronađen skriven na širem područja Zemunika, nakon čega su oduzeti i vraćeni vlasniku. Nadalje, 21-godišnjaka se sumnjiči da je u vremenu od 13. do 15. travnja ove godine u Debeljaku provalio u crkvu odakle je otuđio razno liturgijsko posuđe. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 21-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kaznena djela Teška krađa u pokušaju, Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te dva kaznena djela Teška krađa, dok je protiv oba maloljetnika podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela Teška krađa u pokušaju. Osumnjičeni 21-godišnjak kao i maloljetnik koji je naknadno doveden u prostorije policije te ga sumnjiči ga se za kazneno djelo Teška krađa, počinjeno u vikend kući Debeljaku, po dovršetku kriminalističkog istraživanja su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, dok je protiv drugog maloljetnika, kaznena prijava podnesena u redovnom postupku - dodali su iz policije.

