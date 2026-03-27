Prema informacijama iz policije, do nesreće je došlo kada je vjetar zahvatio vozilo i destabilizirao prikolicu. Nema informacija o ozlijeđenim osobama, a na vozilu i prikolici nastala je materijalna šteta
Nevjerojatna snimka: Prikolica kamiona prevrnula se usred udara jakog vjetra u Međimurju
Na raskrižju kod Orehovice uslijed snažnog bočnog udara vjetra prevrnula se prikolica jednog kamiona, piše eMedjimurje.hr. Prema informacijama iz policije, do nesreće je došlo kada je vjetar zahvatio vozilo i destabilizirao prikolicu. Prevrtanje se dogodilo iznenada, a snažni naleti vjetra bili su ključni uzrok gubitka stabilnosti. Nema informacija o ozlijeđenim osobama, a na vozilu i prikolici nastala je materijalna šteta.
Na teren je izašla policija koja je obavila očevid te regulirala promet na tom dijelu ceste, a zbog nesreće se vozilo otežano.
Nadležne službe apeliraju na vozače da u ovakvim vremenskim uvjetima smanje brzinu i prilagode vožnju kako bi izbjegli slične situacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+