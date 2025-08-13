Nevjerojatne scene s Molata: 'Dobro da kruzer nisu privezali u plićak. Pa ovo je sramotno!'

Ma ovo je strašno. Pa oni su vezali mini kruzer na 50-ak metara od obale, ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije s otoka Molata.

Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (članak 52. stavak 2) propisano je kako plovni objekt može biti privezan izvan luke isključivo na način da ne ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote, imovinu, obalu i morski okoliš, dok je stavkom 3. istog članka propisano kako je sidrenje, osim u područjima gdje je zabranjeno, dozvoljeno isključivo na način da ne ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote, imovinu, obalu i morski okoliš. Na fotografijama koje je čitatelj zabilježio, jasno se vidi da je kruzer vezan tek 50-ak metara od obale:

Foto: Čitatelj 24sata

Lučku kapetaniju u Zadru pokušali smo dobiti više puta. Kontaktirali smo i firmu u čijem je vlasništvu kruzer, a javila se ekipa iz računovodstva. Dodali su da nas nemaju s kim spojiti tko bi nam mogao reći više informacija o kruzeru koji je vezan opasno blizu obale.