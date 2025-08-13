Obavijesti

News

50 METARA OD OBALE

Nevjerojatne scene s Molata: 'Dobro da kruzer nisu privezali u plićak. Pa ovo je sramotno!'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Čitatelj 24sata

Lučku kapetaniju u Zadru pokušali smo dobiti više puta. Kontaktirali smo i firmu u čijem je vlasništvu kruzer, ali nije bio nitko tko bi nam mogao objasniti kako je moguće da je kruzer ovako privezan

Ma ovo je strašno. Pa oni su vezali mini kruzer na 50-ak metara od obale, ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije s otoka Molata. 

AKCIJA SPAŠAVANJA FOTO Drama kod Istre! Par plutao morem, spasili ih naši vojnici: 'Nismo znali gdje su...'
FOTO Drama kod Istre! Par plutao morem, spasili ih naši vojnici: 'Nismo znali gdje su...'

Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (članak 52. stavak 2) propisano je kako plovni objekt može biti privezan izvan luke isključivo na način da ne ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote, imovinu, obalu i morski okoliš, dok je stavkom 3. istog članka propisano kako je sidrenje, osim u područjima gdje je zabranjeno, dozvoljeno isključivo na način da ne ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote, imovinu, obalu i morski okoliš. Na fotografijama koje je čitatelj zabilježio, jasno se vidi da je kruzer vezan tek 50-ak metara od obale:

Foto: Čitatelj 24sata

Lučku kapetaniju u Zadru pokušali smo dobiti više puta. Kontaktirali smo i firmu u čijem je vlasništvu kruzer, a javila se ekipa iz računovodstva. Dodali su da nas nemaju s kim spojiti tko bi nam mogao reći više informacija o kruzeru koji je vezan opasno blizu obale.

