NEVJEROJATNE SNIMKE Hrvatica iz pakla Pariza za 24sata: Sve gori. Ovo je strašno za vidjeti!

Više od 1200 uhićenih u nasilnim prosvjedima koji su izbili u subotu u više gradova. Ozlijeđeno je najmanje 150 policajaca. Prosvjednici su palili zgrade i aute, pljačkali luksuzne trgovine i napadali policiju. U Limogesu su zapalili povijesnu gradsku vijećnicu, u Parizu su demolirali cijele kvartove, napravili barikade na ulicama.

- Ovako je izgledao centar Pariza jučer - javila nam se čitateljica koja se nalazi u Parizu. Poslala nam je fotografije na kojima se vidi hrpa policije na ulicama, požari usred ceste i uništene ulice.

Društvenim mrežama šire se snimke gdje prosvjednici policiju gađaju ciglama.

🇫🇷 #France: Scenes from the current chaos in Paris’s République area, where a restaurant and two other buildings were set on fire. Multiple cars have also been set ablaze. Rioter can be seen hurling stones at a police vehicle in the last attached video. (📹 via @LucAuffret on X) — POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 17, 2026

Pozvao je lijevu stranku La France Insoumise, s kojom je u čestim sukobima još od početka prosvjeda srednjoškolaca i koju optužuje za podržavanje nasilja, riječima: "Sada je vrijeme da odaberete stranu."

Foto: Čitatelj 24sata

Dok su stotine tisuća ljudi mirno prosvjedovale u povorkama na ulicama brojnih gradova, nasilne ekstremne skupine napale su javne zgrade, opljačkale luksuzne butike i supermarkete te napale policijska vozila i službenike. U pojedinim dijelovima Pariza policija je ispaljivala suzavac dok se povlačila pred prosvjednicima, mahom mladim ljudima, od kojih su mnogi bili odjeveni u crno, s kapuljačama, maskama i zaštitnim naočalama kao obranom od suzavca. Izgrednici su pokušali provaliti u robnu kuću Galeries Lafayette, demolirali su banke, opustošili trgovinu Lacoste i druge butike, a opljačkali su i prodavaonicu mobilnih uređaja SFR. Prosvjednici su tijekom cijelog dana podmetali požare, pri čemu je izgorjelo mnogo predmeta, uključujući brojne automobile.

U Limogesu je zapaljena gradska vijećnica; u Marseilleu su prosvjednici odjeveni u crno provalili u gradsku vijećnicu i išarali je anarhističkim grafitima, a u Lyonu su prosvjednici zapalili gradski turistički ured. Policijske taktike izazvale su kritike nakon ozljeda među prosvjednicima, uključujući tinejdžera koji je izgubio ruku nakon što je podigao šok bombu. Lecornu je rekao da je više od 150 policajaca ozlijeđeno u subotnjim prosvjedima, ali nije rekao jesu li prosvjednici ozlijeđeni. Ministar unutarnjih poslova je potvrdio izvješća da je jednoj osobi u sukobima s policijom u subotu otkinuta ruka. Francuski mediji izvijestili su da je pokušao podići šok bombu. Policijski sindikat UNSA objavio je video na X-u na kojem se vidi kako gomila napada policijske kombije palicama i ciglama na više lokacija. Sindikat je upozorio da su vladine policijske snage na rubu pucanja.