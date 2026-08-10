Nevjerojatni detalji istrage u Sl. Brodu! Pogodovali za izgradnju igrališta i muljali s - pijeskom?

Policija je u ponedjeljak rano ujutro pokucala na vrata ureda slavonskobrodskoga gradonačelnika Mirka Duspare. Riječ je o izvidima koje je, kako je potvrdila Mirela Šmital, zamjenica županijske državne odvjetnice, Državno odvjetništvo naredilo brodsko-posavskoj policiji.

Cilj je provjeriti navode objavljene na više portala, a koji se odnose na moguće pogodovanje pojedinim trgovačkim društvima pri gradnji odbojkaških terena na Vijušu. Gradonačelnik Duspara, doznajemo, cijelo je vrijeme bio u svojem uredu i surađivao je s istražiteljima.

Projekt novih odbojkaških terena vrijedan je 210.000 eura s PDV-om. Uz igrališta uređeni su dodatni sadržaji - tuš, klupa za odmor, zaštitna ograda i pješčana staza. Upravo se u dijelu vezanom za nabavu pijeska pojavljuje pitanje koje je, među ostalim, predmet interesa istražitelja.

Prema podacima iz aplikacije Open City, na kojoj su vidljive isplate Grada Slavonskog Broda i gradskih ustanova, tvrtki Monika d.o.o. tijekom 2025. godine isplaćeno je ukupno 167.238,40 eura kroz privremene i okončane situacije za izgradnju dvaju odbojkaških terena. U 2024. i 2026. godini, prema tim podacima, nije bilo uplata toj tvrtki vezanih uz navedene radove.

Dio plaća Grad, dio Ustanova

Dinamika plaćanja pokazuje da je 28. svibnja 2025. za uređenje terena isplaćeno 19.009 eura, a 12. lipnja 37.617,80 eura za niskogradnju. Uslijedila je uplata od 24.800 eura za podlogu za sportska igrališta, koju je platila gradska Ustanova za gospodarenje sportskim objektima. Isti iznos, 24.800 eura, 31. srpnja plaćen je za nabavu pijeska za odbojkaške terene. Daljnje isplate uslijedile su 17. rujna, u iznosu od 22.210 eura, te 9. listopada, kad je za uređenje terena isplaćeno 38.801,60 eura.

Upravo je to što su dio troškova podmirivali Grad Slavonski Brod a dio gradska Ustanova za gospodarenje sportskim objektima, i to za iste terene, posebno zanimljivo.

U medijskim navodima, osim gradonačelnika Duspare, spominje se gradska pročelnica Ankica Majetić. Dodatnu pažnju privlači podatak da je vlasnica tvrtke Monika d.o.o., koja se spominje u vezi sa spornim poslom, u rodbinskim vezama upravo s pročelnicom Majetić. Na izvide je reagirao i Slavonski Brod na društvenim mrežama.

Oglasio se i grad

- Sukladno medijskim najavama, Policijska uprava brodsko-posavska odlučila je provjeriti zakonitost rada gradske uprave. Kako se ovdje radi o postupku koji je uobičajen i bezbroj puta do sada proveden u gradskoj upravi, tako će službenici i sad nastaviti svoju suradnju s djelatnicima Policijske uprave brodsko-posavske - rekli su iz Grada.

Dok je policija temeljito češljala gradske papire, pred zgradu gradske uprave stigla je i nezavisna gradska vijećnica Slavica Lemaić, koja tvrdi da je upravo ona sve prijavila institucijama.

- Radi se, mogu reći, o preplaćenim iznosima od nekih 210.000 eura, koje smo platili za dva odbojkaška terena. Međutim, ne samo to. U mojoj prijavi su i drugi faktori vezani uz to jer je bilo određenih pritisaka iz gradske uprave i postoje svjedoci koji će tome posvjedočiti – rekla je.

Hoće li istražitelji u ovom slučaju naći nešto sumnjivo, hoće li češljanjem dokumentacije naići na nešto novo, ili je sve u redu, ostaje za vidjeti.