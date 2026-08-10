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PROVJERAVAJU NAVODE

Policija upala u gradsku upravu u Slavonskom Brodu

Piše Luka Safundžić,
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Policija upala u gradsku upravu u Slavonskom Brodu
Foto: Luka Safundžić/24sata
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Iz Gradske uprave su nam kratko neslužbeno rekli kako je policija još uvijek kod njih ali to je sve sto su nam mogli za sada reci

Kako neslužbeno doznaju 24sata, policija je ušla u prostorije Gradske uprave u Slavonskom Brodu. Kako doznajemo iz policije provjeravaju se određeni navodi.

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Iz Gradske uprave su nam kratko neslužbeno rekli kako je policija još uvijek kod njih ali to je sve sto su nam mogli za sada reci.

Foto: 24sata

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Komentari 20
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