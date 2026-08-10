Policija upala u gradsku upravu u Slavonskom Brodu

Kako neslužbeno doznaju 24sata, policija je ušla u prostorije Gradske uprave u Slavonskom Brodu. Kako doznajemo iz policije provjeravaju se određeni navodi.

Iz Gradske uprave su nam kratko neslužbeno rekli kako je policija još uvijek kod njih ali to je sve sto su nam mogli za sada reci.