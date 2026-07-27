Da se i vama godišnji odmor ne pretvori u jednosmjerno putovanje, prije ulaska u more provjerite prognozu i pročitajte naše upute. Mogu vam uvelike pomoći, navode iz HGSS-a
NEVJEROJATNO Bura stranca na SUP-u odnijela od Karlobaga na Pag: 'Dobro da je imao telefon'
"Čovik lavra i snuje, a bura odlučuje.“ Paška izreka koja se u četvrtak navečer pokazala doslovno točnom. Stranog državljanina na SUP-u bura je odnijela preko Velebitskog kanala, od Karlobaga sve do Paga.
Objavili su to nakon zahtjevne akcije iz Hrvatske gorske službe spašavanja, koja je jučer spasila nasukanog stranca. S obzirom na jačinu bure u Velebitskom kanalu, imao je puno sreće što ga nije odnijelo na otvoreno more.
Kako doznajemo, uz sebe je imao mobitel te je uspio poslati svoju lokaciju. To je znatno olakšalo njegovo pronalaženje i spašavanje.
- Odmah po dojavi na teren je izašlo sedam spašavatelja HGSS Stanice Gospić. Bura očito ima svoju redovnu liniju Karlobag – Pag. Problem je što ne prodaje povratne karte - navode iz HGSS-a.
S obzirom na to da ovakvi slučajevi tijekom turističke sezone nisu rijetkost. dali su nekoliko savjeta što sve napraviti ako se upustite u ovakve avanture.
- Prije svakog izlaska na more potrebno je provjeriti vremensku prognozu i službena upozorenja, procijeniti vlastite sposobnosti te uz sebe imati napunjen i mobilni telefon. O planiranoj ruti i vremenu povratka preporučuje se obavijestiti drugu osobu. Ponesite mobitel u vodonepropusnoj torbici. Ako se nađete u ovakvoj situaciji ostanite na dasci i nazovite broj 112 - navode iz HGSS-a.
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