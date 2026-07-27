NEVJEROJATNO Bura stranca na SUP-u odnijela od Karlobaga na Pag: 'Dobro da je imao telefon'

"Čovik lavra i snuje, a bura odlučuje.“ Paška izreka koja se u četvrtak navečer pokazala doslovno točnom. Stranog državljanina na SUP-u bura je odnijela preko Velebitskog kanala, od Karlobaga sve do Paga.

Objavili su to nakon zahtjevne akcije iz Hrvatske gorske službe spašavanja, koja je jučer spasila nasukanog stranca. S obzirom na jačinu bure u Velebitskom kanalu, imao je puno sreće što ga nije odnijelo na otvoreno more.

Foto: HGSS

Kako doznajemo, uz sebe je imao mobitel te je uspio poslati svoju lokaciju. To je znatno olakšalo njegovo pronalaženje i spašavanje.

- Odmah po dojavi na teren je izašlo sedam spašavatelja HGSS Stanice Gospić. Bura očito ima svoju redovnu liniju Karlobag – Pag. Problem je što ne prodaje povratne karte - navode iz HGSS-a.

S obzirom na to da ovakvi slučajevi tijekom turističke sezone nisu rijetkost. dali su nekoliko savjeta što sve napraviti ako se upustite u ovakve avanture.

Foto: HGSS

- Prije svakog izlaska na more potrebno je provjeriti vremensku prognozu i službena upozorenja, procijeniti vlastite sposobnosti te uz sebe imati napunjen i mobilni telefon. O planiranoj ruti i vremenu povratka preporučuje se obavijestiti drugu osobu. Ponesite mobitel u vodonepropusnoj torbici. Ako se nađete u ovakvoj situaciji ostanite na dasci i nazovite broj 112 - navode iz HGSS-a.