IZLOŽBA U HELSINKIJU

Nevjerojatno! Hrvatska ima dva psa u 10 najljepših na svijetu

Piše 24sata,
4
Foto: Simone Luca

Obje ženke već su ostvarivale goleme uspjehe na najvećim svjetskim izložbama, ali ovo je prvi put da su dva psa iz hrvatskog uzgoja i hrvatskih vlasnika u TOP 10 finalu Svjetske izložbe

Na najvećoj Svjetskoj izložbi pasa, koja se ovih dana održava u Helsinkiju, cak su se dva hrvatska psa plasirala u veliko nedjeljno finale gdje ce se od njih 10 birati najljepši!

Ženka Meghan, pasmine mali vendeski baset grifon, vlasnice i uzgajivačice Ive Raič, pobjednica je šeste FCI skupine u kojoj se nalaze svi goniči.

Foto: Simone Luca

Puno joj je ime Black Majesty Some Say. U finalu će biti i patuljasta šnaucerka Liza, uzgajivača Ante Lučina, vlasništvo Lučina i Javiera M. Gonzalesa. Liza je pobjednica 2. FCI skupine u kojoj su pinčeri, šnauceri i molosi.

Foto: Simone Luca

Obje ženke već su ostvarivale goleme uspjehe na najvećim svjetskim izložbama, ali ovo je prvi put da su dva psa iz hrvatskog uzgoja i hrvatskih vlasnika u TOP 10 finalu Svjetske izložbe.

OSTALO

