Nevjerojatno! Osuđeni pedofil zbog rupe u zakonu i dalje može učiti djecu, žrtve su šokirane

Osuđenom pedofilu iz Engleske još uvijek je dopušteno podučavanje djece zbog rupe u zakonu koja osuđenim seksualnim prijestupnicima omogućava da privatno podučavaju djecu, piše The Mirror.

Thomasa Rodgersa (44), iz Billericaya u Essexu, osudili su zbog seksualnog napastovanja dvoje djece iz istočnog Londona, u dobi između pet i 11 godina. Iz zatvora su ga pustili uz jamčevinu prije odgođene presude u siječnju.

Ipak, profesor klavira i flaute još uvijek reklamira svoje usluge podučavanja na internetu ne spominjući svoju osudu, pokazalo je zajedničko istraživanje MyLondona i Romford Recordera. Oni pretpostavljaju da je Rodgers već dogovorio podučavanje dvoje djece, a nije poznato je li pritom roditeljima koji su doveli djecu u njegov dom u Essexu otkrio svoj status u registru seksualnih prijestupnika. Njegov je susjed potvrdio da je vidio djecu kako povremeno dolaze nakon što je Rodgers osuđen.

Ne mora prolaziti provjere kaznene evidencije

Rodgersov radni kalendar, koji je bio javno dostupan prije nego što je njegova web stranica postala nedostupna, pokazuje da je zakazao najmanje osam lekcija s djecom od 5. prosinca nadalje, izvještava MyLondon. Istog je datuma osuđen za seksualno napastovanje i nedolično ponašanje s dvoje djece u starosti između pet i 11 godina.

Za razliku od učitelja, privatni podučavatelji nisu po zakonu obvezni prolaziti provjere kaznene evidencije putem Službe za otkrivanje i zabranu otkrivanja podataka (DBS) kako bi radili sa školskom djecom.

Neki prekršaji znače da se prekršiteljima automatski zabranjuje rad s djecom, ali to uključuje samo 'regulirane' aktivnosti. Prema DBS-u, te aktivnosti uključuju učiteljski posao ili obuku, ali smjernice ne spominju privatnu poduku.

Udruga nastavnika, koja od svih članova zahtijeva da prođu pojačanu provjeru DBS-a, pozvala je vladu na promjenu zakona. Međutim, učitelji poput Rodgersa ne moraju biti članovi udruge da bi držali lekcije. Iz Udruge učitelja rekli su za Mirror da Rodgers nikada nije bio član njihove organizacije.

Samozaposlene osobe ne mogu se izravno prijaviti DBS-u za provjeru kaznene evidencije, ali je mogu dobiti ako rade za tijelo poput lokalne vlasti, škole ili agencije za zapošljavanje.

Žrtve šokirane činjenicom da i dalje podučava

Rodgersove žrtve, koje su sada već odrasli ljudi, šokirani su činjenicom da njihov zlostavljač još uvijek smije podučavati djecu unatoč osudi.

- Jednostavno je vrlo traumatično znati da ima druge djece koju on još uvijek podučava. Očito postoji rupa u zakonu i odvratno je što on može i dalje podučavati. Ne razumijem kako je to moguće. Ne razumijem kako je ponovno pušten nakon što je osuđen i nastavlja predavati- rekla je jedna od žrtava.

Novine su u danima nakon osude došle do slika s Rodgerove web stranice na kojima se vidi kako reklamira lekcije u svom domu za 36 funti po satu. Također je navedeno da je Rodgers bio član Sindikata glazbenika, koji preporučuje da svi članovi imaju DBS provjeru iako ga zakon na to ne obvezuje kao privatnog učitelja.

Lokalni novinari također su došli do primjerka 'Rodgers Music: Code of Practice and Safeguarding Policy' koji je ažuriran 6. travnja 2023., nešto manje od mjesec dana nakon što je optužen za seksualne prijestupe nad djecom. Dokument ne spominje provjere DBS-a, ili bilo koje druge provjere kaznene evidencije.

- Tom Rodgers shvaća da snosi ogromnu odgovornost za sigurnost sve djece i ranjivih odraslih osoba o kojima skrbi dok podučava klavir, flautu ili teoriju glazbe. Osim toga, shvaća da je iznimno važno da je na snazi je politika kojom će zaštititi sebe- stoji u tekstu.

Njegova je politika navodno poticala roditelje da prisustvuju nastavi svoje djece, tvrdila je da će se WhatsApp grupe koje uključuju roditelje koristiti za komunikaciju s mlađima od 18 godina i naglašavala potrebu za 'prikladnim' dodirivanjem na nastavi, kao što je pomicanje prstiju i zapešća.

Web stranica koja reklamira usluge Toma Rodgersa još uvijek postoji na web stranici School of Everything i ne otkriva njegove kaznene presude. Na Rodgersovoj web-stranici prethodno je bilo objavljeno da je 2001. diplomirao glazbu na Sveučilištu Kingston, zatim je nastavio predavati u dvije škole, prije nego što je 2006. prešao na privatne poduke klavira i flaute.

