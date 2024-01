Užas u centru Zagreba! Četiri tinejdžera napadnuta: 'Tražili su novac i pretraživali im džepove'

Četvorica 14-godišnjaka na uglu zagrebačke Bakačeve i Trga bana Jelačića u Zagrebu i doživjela neugodno iznenađenje, piše Dnevnik.hr.

- Prišla su im dva dečka za koje moj sin kaže da otprilike imaju 16 godina, u svakom slučaju bili su veći i jači od njih, dečki su se prepali, ovi su ih zastrašili i tražili su ih citiram 'pare', a pretraživali su im džepove. Meni se čini strašno da se to događa na glavnom zagrebačkom trgu i ono što mi se zapravo u toj cijeloj priči čini najstrašnije jest to da su moj sin i njegovi prijatelji reagirali da je to normalno i da se to događa stalno - ispričala je majka napadnutog dječaka koja je o svemu pisala i na društvenoj mreži gdje su sugrađani komentirali kako imaju ista iskustva.

Cijeli slučaju su komentirali i iz policije.

- Mi ne bilježimo neke brojke koje bi ukazivale na situaciju koja bi trebala zabrinjavati kada govorimo o maloljetnicima kao žrtvama, ali trebamo istaknuti činjenicu da prvi korak prilikom saznanja o takvim događajima mora biti poziv policiji da bi dovršili kriminalističko istraživanje, uhitili odnosno otkrili ta djela i to šalje poruku počiniteljima da mi to nećemo prihvatiti takva ponašanja - kazala je Marija Goatti iz PU zagrebačke.

Mnoga djeca i roditelji ne prijavljuju nasilje policiji.

- Mislim da je jedan od razloga zašto to djeca ne prijavljuju zato što je to za njih sigurno traumatično iskustvo, željeli to oni priznati ili ne, oni su se prestrašili i vjerojatno žele to zaboraviti, žele to što prije izignorirati i praviti se da se ništa nije dogodilo. Mislim da to nije pravi put, mislim da je pravi put da se to prijavi policiji i da se uvede veća kontrola na glavnom zagrebačkom trgu kako se to više ne bi događalo - rekla je majka.

- Građani ne moraju razmišljati ima li dovoljan broj policijskih službenika, apsolutno ima i onih u odorama kojima se odmah mogu obratiti na mjestu događaja, ali i onih u civilu koji su pozorni i prate što se sve događa - dodala je Goatti.

'Nestabilna obitelj, loša škola, neorganizirana društvena sredina...'

Mjere za maloljetnike koji se uhite su odgojne.

- Odgojna mjera je najčešće pojačana briga i nadzor i posebne obveze, nalažemo im da moraju nešto učiniti otići u savjetovalište psihosocijalni tretman, odraditi humanitarno, ispričati se oštećeniku popraviti štetu napraviti nešto što je baš vezano uz samo djelo koje su napravili - objasnila je Lana Peto Kujundžić iz Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Kada govorimo o psihološkom profilu, postoje rizični faktori koje nalazimo kod maloljetnih napadača.

- Nestabilna obitelj, loša škola, neorganizirana društvena sredina i nekakve okolnosti koje onda tjeraju tu djecu na ideju da onda moraju oteti od života to što im život nije pružio, a oni smatraju da im život treba pružiti - istaknuo je Ivan Modrušan, psiholog i psihoterapeut.