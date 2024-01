Uhitili mladića (21) tek nakon što su mediji objavili snimke: 'Sin je ležao, a on ga je tukao'

Zadovoljan sam što su se stvari pokrenule u trenutku kad smo izašli sa snimkama u javnost. Malo nam je laknulo, no mir našeg djeteta je trenutačno na prvome mjestu. Nije dobro, ne ide u školu, brinemo se za njega. Čekamo kakav će biti razvoj cijelog slučaja, rekao nam je otac maloljetnika (16) kojega su brutalno presreli i pretukli u Slavonskom Brodu u noći na 31. prosinca 2023. godine u naselju Matije Ivanića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Videovijesti 16.1.2024. | Video: 24sata Video

Mladić je te večeri bio na druženju s prijateljima. Dok je hodao ulicom, kraj njega je projurio automobil. Mladić je skočio u stranu i mahnuo rukom prema automobilu, a onda je vozač automobila izašao i došao do nesretnog mladića. Udario ga je nogom u trbuh, a maloljetnik je odmah pao na pod. Napadač ga je nastavio udarati šakama i nogama.

Iako su napad snimile nadzorne kamere, policija je dva tjedna bezuspješno tragala za počiniteljem.

Zbog toga je i otac maloljetnika pokrenuo svoju istragu. Išao je na nekoliko adresa, saznavao informacije, prikupio snimke nadzornih kamera, koje je potom odlučio dati medijima kako bi se u utvrđivanje identiteta počinitelja uključila i javnost.

Istoga dana kad su mediji objavili snimke brutalnog premlaćivanja, policija je objavila da su uhitili počinitelja (21).

- Već po zaprimljenoj dojavi dana 31. prosinca u 3.30 sati, započeli smo s operativnim radom i kriminalističkim istraživanjem u vezi fizičkog napada na maloljetnu osobu oko 0.50 sati u Slavonskom Brodu. Budući da se počinitelj i oštećeni nisu poznavali, a iz dostavljene snimke nije bio vidljiv počinitelj niti drugi sudionici događaja, proveli smo niz razgovora s više osoba i prikupljali i druga saznanja te smo dana 15. siječnja došli do saznanja o počinitelju - priopćila je brodsko-posavska policija.

Kaznena prijava napadaču

Utvrdili su da se radi o 21-godišnjaku nad kojim su kriminalističkim istraživanjem potvrdili sumnju u počinjenje kaznenog djela Nasilničkog ponašanja. Kaznenim zakonom za ovo kazneno djelo propisana je kazna zatvora do tri godine. Iz brodsko-posavske policije su dodali i kako će osumnjičenog kazneno prijaviti, a potom će ga predati pritvorskom nadzorniku.

U Slavonskom Brodu jučer svi pričaju upravo o premlaćivanju maloljetnika. Brojni pamte i slučaj iz 2022. godine, kad je na Badnjak pretučen mladić odjeven u Djeda Mraza.

- Svake godine za blagdane bude neka tučnjava. Previše je toga, nasilje ne treba olako shvaćati. Kako to da je policija uhitila napadača baš istoga dana kad je to objavljeno u medijima? Malo mi je to sumnjivo - pričaju nam Brođani.

Otac pretučenog maloljetnika kaže kako ne želi ulaziti u detalje zašto je policijska istraga trajala tako dugo.

- Nisam ni ja sretan što sam morao 15 dana provoditi svoju istragu jer nije bilo policijskih rezultata. Sretan sam što mi dijete nije prošlo s težim posljedicama. Zvali su me iz policije i priopćili mi da su uhitili mladića koji na snimkama tuče moje dijete. Je li trebalo toliko dugo da pronađu počinitelja, ne ulazim u to, ali nekako se, eto, pogodilo da se pronađe nakon što smo odlučili uključiti javnost. Nadam se da će počinitelj dobiti primjerenu kaznu. Bez razloga je pretukao moga sina. Nadam se i da više nitko neće napasti maloljetnu osobu, u biti nikoga. Dosta je nasilja - dodaje otac maloljetnika.

Mladića (21) uhićenog zbog napada jučer su doveli i na Općinsko državno odvjetništvo gdje je saslušan. Na ispitivanje su ga dovela dva policajca, a imao je i lisice na rukama. Zamjenik općinskog državnog odvjetnika zatražio je od suca istrage Županijskog suda da mladiću odredi istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je taj zahtjev i mladiću odredio 30 dana istražnog zatvora.

Pretučeni maloljetnik, kaže njegov otac, oporavlja se, ali je u šoku.

- Ima ozljede po tijelu i po glavi. Sad je bolje, ali je psihički loše. Sanja svašta, ali pazimo na njega. Vidjet ćemo kako će to biti. Što se tiče nas roditelja, on se osjeća sigurno. Zna da smo stali iza njega i pazimo ga. Obećali smo mu da ćemo naći počinitelja i to smo napravili. Ima nekog straha kod njega, velikog upitnika iznad glave što će i kako će biti. Nije mu jednostavno. Sretan sam samo što mi dijete nije prošlo gore. Imam živo dijete. Mogli smo proći kao nesretni roditelji Luke Ritza. Hvala svim ljudima koji su nam pomogli. Sretan sam što smo uspjeli pokrenuti nešto - zaključio je otac.