NEVJEROJATNO Par se se bebom popeo na planinu u Poljskoj, spasio ih vodič: 'Bila je blijeda'

I dok se Hrvatska gorska služba spašavanja redovito zgraža nad Česima i Slovacima koji na Velebit odu u japankama i bez mobitela, pothvat ovog poljskog para šokirao je tamošnju javnosti. Oni su na opasan uspon na Rysy, najviši vrh Poljske, poveli svoju devetomjesečnu bebu, piše TVP World.

Uz to, sve su objavili i na društvenim mrežama, što je dodatno zgrozilo javnosti i planinarsku zajednicu. Ono što je trebala biti obiteljska avantura pretvorilo se u dramatičnu situaciju koja je, zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji iskusnog planinskog vodiča, izbjegla tragičan ishod.

Planinski masiv Tatre, poznat po svojoj ljepoti, ali i surovosti, svake godine privlači tisuće planinara. Među njima se našao i mladi par s djetetom u nosiljci, odlučan u namjeri da osvoji vrh Rysy, koji se uzdiže na 2503 metra nadmorske visine. Iako je staza s poljske strane tehnički zahtjevna i osigurana lancima, ona predstavlja ozbiljan izazov čak i za iskusne planinare, pogotovo u uvjetima kada se na njoj zadržava snijeg i led, što nije rijetkost ni tijekom ljetnih mjeseci.

Odluka da se na takav uspon povede dojenče, čiji organizam nije prilagođen ekstremnim visinama i niskim temperaturama, šokirala je sve koji su ih toga dana sreli na planini. Nositi dijete u nosiljci na leđima na strmim i skliskim stijenama ne samo da drastično povećava rizik od pada, već izlaže dijete opasnostima kojih roditelji, čini se, nisu bili svjesni.

'Beba je bila blijeda i apatična'

Ključnu ulogu u ovoj priči odigrao je planinski vodič koji je toga dana vodio svoju grupu prema vrhu. Susrevši obitelj na zahtjevnom dijelu staze, odmah je primijetio da nešto nije u redu. Kako je kasnije ispričao za poljske medije, beba u nosiljci bila je izrazito blijeda, letargična i nije reagirala na okolinu. Prepoznavši prve znakove teške hipotermije i moguće visinske bolesti, vodič je shvatio da je dijete u životnoj opasnosti.

Bez oklijevanja je preuzeo inicijativu. Pristupio je roditeljima, objasnio im ozbiljnost situacije te uzeo dijete iz nosiljke. Umotao ga je u svoju toplu jaknu i termo-foliju kako bi mu što prije podigao tjelesnu temperaturu. Naredio je roditeljima da se odmah spuste s njim prema planinarskom domu Morskie Oko, najpopularnijem skloništu u poljskim Tatrama. Noseći utopljeno dijete, vodič je sigurno vodio obitelj niz planinu, dok su zbunjeni roditelji slijedili njegove upute. Beba je nakon dolaska u sklonište i pružene pomoći, srećom, došla k sebi i njezino se stanje stabiliziralo.

Lavina osuda i apel stručnjaka

Vijest se brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala lavinu negativnih komentara. Javnost je gotovo jednoglasno osudila potez roditelja, nazivajući ga krajnje neodgovornim, sebičnim i glupim. "Ovo nije hrabrost, ovo je zanemarivanje djeteta", "Želja za dobrom fotografijom na Instagramu važnija od života djeteta?", "Treba im oduzeti roditeljska prava", samo su neki od tisuća gnjevnih komentara.

Stručnjaci i pripadnici gorskih službi spašavanja iskoristili su ovaj slučaj kako bi još jednom uputili snažan apel javnosti. Naglasili su da organizam dojenčadi i male djece nema sposobnost termoregulacije kao kod odraslih, zbog čega su izuzetno podložni naglom gubitku tjelesne topline. Osim toga, na velikim nadmorskim visinama zrak je rjeđi, što može dovesti do hipoksije (nedostatka kisika), stanja koje je za nerazvijeni dječji mozak iznimno opasno. Planinari iz nacionalnog parka Tatre upozoravaju da se djeca mlađa od tri godine uopće ne bi trebala voditi na visine iznad 2000 metara.