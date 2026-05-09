NEVJEROJATNO Pogledajte što je navijač pokušao unijeti na derbi

Piše 24sata, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Policija je još prije početka utakmice zaplijenila veću količinu pirotehnike

Vječni derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru obilježile su burne scene na tribinama. Na sjeveru je planuo glavni transparent Bad Blue Boysa. Iako je pitanje prvaka već riješeno, derbi je ponovno donio snažan navijački naboj. Policija je još prije početka utakmice zaplijenila veću količinu pirotehnike, a jedan je mladić pokušao prošvercati razne zabranjene predmete na stadion.

MUP je na X-u objavio i snimku pretresa, ali i fotografije oduzete pirotehnike. 

Policija i vatrogasci imali su pune ruke posla na derbiju visokog rizika u Maksimiru. Nakon što su se u uvodu utakmice pjevale se i pjesme "E, moj druže beogradski" i "Neka svako dijete mrzi Partizan", a početkom utakmice gorio udarni transparent Bad Blue Boysa, policija je podno zapadne tribine odvela dvojicu gledatelja.

Ukupno je 46 uhićenih navijača. Policija je podno zapadne tribine odvela dvojicu gledatelja. 

Policija privodi navijače na utakmici između Dinama i Hajduka
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Društvenim mrežama širi se navodna pozadina incidenta na sjevernoj tribini. Prema toj teoriji, članovi Torcide postavili su baklje iza transparenta i potom ga na daljinu zapalili.

Foto: Marko Prpić/Pixsell, Čitatelj/24sata

Čitatelj 24sata snimio je fotografije malog crnog uređaja s prekidačima i žicama, koji izgleda kao daljinski upaljač za pirotehniku. U ultras kulturi, transparenti, pogotovo oni glavni, predstavljaju čast i ponos navijačke skupine.

Njihovo otimanje ili uništenje smatra se najvećim poniženjem.

