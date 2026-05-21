Nevjerojatno! Pogledajte zašto su ubojici odgodili smrtnu kaznu

Pogubljenje Tonyja Carruthersa u američkoj saveznoj državi Tennessee zaustavljeno je u posljednji trenutak nakon što liječnici više od sat vremena nisu uspjeli pronaći venu za smrtonosnu injekciju. Guverner Bill Lee odmah je odobrio jednogodišnju odgodu izvršenja kazne, piše NBC News.

Carruthers (57) osuđen je na smrt zbog otmice i ubojstva troje ljudi u Memphisu 1994. godine. Njegovi odvjetnici godinama tvrde da protiv njega nije postojao izravan fizički dokaz te da se presuda uglavnom temeljila na iskazima svjedoka, uključujući jednog policijskog doušnika.

Tijekom pokušaja pogubljenja medicinsko osoblje uspjelo je postaviti jednu intravensku liniju, ali ne i rezervnu koja je obavezna prema protokolu. Odvjetnica osuđenika izjavila je da je Carruthers tijekom postupka trpio bolove i da je scena bila “užasna za gledati”. Slučaj je izazvao dodatne kontroverze zbog tvrdnji da Carruthers pati od ozbiljnih mentalnih problema i da nije bio sposoban sam se braniti na suđenju. Njegovi odvjetnici traže novo DNK testiranje dokaza, tvrdeći da mnogi uzorci nikada nisu analizirani.