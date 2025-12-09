Obavijesti

ČAK 18 TRANSAKCIJA

Piše Ivan Štengl,
NEVJEROJATNO Hrvatica u kripto prevari ostala bez 570.000 eura
Foto: Canva/ilustracija

Dovodeći je u zabludu da je licencirani broker i da će dobiti visoki povrat svojih ulaganja u kratko vrijeme, slijedeći njegove upute, oštećena je na više bankovnih računa i kripto digitalnih platformi uplatila 573.000, 00 eura u 18 transakcija, navodi policija

Dubrovačka policija provodi istragu u slučaju u kojem je starija žena s područja Dubrovačko-neretvanske županije postala nova žrtva prijevare kriptovalutama.

- Oštećenu je tijekom proljeća ove godine kontaktirao nepoznati muškarac predstavljajući se kao predstavnik investicijskog trgovačkog društva iz Londona - navodi policija i nastavlja:

- Dovodeći je u zabludu da je licencirani broker i da će dobiti visoki povrat svojih ulaganja u kratko vrijeme, slijedeći njegove upute, oštećena je na više bankovnih računa i kripto digitalnih platformi uplatila 573.000, 00 eura u 18 transakcija.

Nakon što je počinitelj od nje tražio dodatne uplate na ime poreza i drugih troškova, dio kojih je platila, a 'zarađeni''' iznos joj nije isplaćen, shvatila je da je prevarena i cijeli je slučaj prijavila policiji.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima.

- Policijska uprava dubrovačko-neretvanska upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Osim što je samo ulaganje u kriptovalute rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac - zaključuje policija.

