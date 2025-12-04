Oteli ih, mučili pa prisilili da gledaju jedno drugo dok umiru. Tražili su šifre za kripto valute

Stravični detalji brutalne otmice i ubojstva ruskog kripto poduzetnika Romana Novaka i njegove supruge Anne šokirali su i javnost i istražitelje. Par je, prema informacijama ruskih medija, namamljen u luksuzni resort Hatta nedaleko Dubaija, gdje su ih otmičari, predstavljajući se kao investitori, oteli 2. listopada.

Njihov mobilni signal posljednji je put zabilježen u blizini planina Hajar, na granici Omana. Upravo ondje policija je kasnije pronašla njihova tijela. Prema istrazi, Novak i supruga bili su mučeni, prisiljeni gledati jedno drugo dok ih zlostavljaju, sve kako bi iznudili pristup kodovima za kripto novčanike s navodnim bogatstvom procijenjenim na više od 430 milijuna eura.

Kad su napokon dobili šifre, otmičari su shvatili da su računi prazni. Tada su par ubili, zamotali tijela u vreće te ih polili industrijskim otapalima kako bi ubrzali raspadanje i uklonili tragove DNK.

Istraga je pokrenuta nakon što je obitelj prijavila nestanak u Dubaiju. Nedugo nakon otmice, Novak je poslao poruku nekolicini poznanika, tvrdeći da je 'zaglavio u planinama' i da hitno traži 170.000 eura. Nakon toga muk. Istražitelji vjeruju da su otmičari svjesno palili njihove mobitele na različitim lokacijama kako bi zbunili potragu.

Slučaj je dobio preokret kad su tri ruska državljana, bivši policajac Konstantin Šaht, Jurij Šaripov i Vladimir Dalekin, uhićeni po povratku iz Emirata. Šaripov i Dalekin priznali su krivnju, dok Šaht sve negira. Sva trojica ostaju u pritvoru do 28. prosinca, a istraga se vodi u Rusiji i UAE.

- Istraga je utvrdila da su počinitelji imali pomagače koji su organizirali otmicu. Unajmili su vozila i prostore u kojima su žrtve držane, a nakon ubojstva riješili su se noževa i osobnih predmeta - poručila je glasnogovornica Ruskog istražnog odbora, Svetlana Petrenko.

Ruske vlasti objavile su i dramatičnu snimku uhićenja, specijalci, teško naoružani, upadaju u stanove i privode osumnjičene u Sankt Peterburgu, kao i u Stavropoljskoj i Krasnodarskoj regiji.

Motiv je, smatraju istražitelji, isključivo novac. Novak je već bio poznat policiji, 2020. godine osuđen je na šest godina zatvora zbog velike prijevare. Nakon što je dobio uvjetnu slobodu, preselio se u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje je pokrenuo aplikaciju Fintopio. Preko nje je navodno prikupio 430 milijuna eura ulaganja i ponovno završio pod istragom zbog prevara.

U trenutku otmice bio je osumnjičen za krađu još 43 milijuna funti od investitora. Par je živio raskošno, a Novak se često hvalio poznanstvima s elitom, uključujući milijardera i vlasnika Telegrama Pavela Durova.

Ruski dužnosnici najavljuju da bi, s obzirom na opseg slučaja, moglo uslijediti još uhićenja.