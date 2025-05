Nevrijeme je prekrilo veći dio Hrvatske, obilna kiša moguća na Jadranu. Čuvajte se bure!

Kratkotrajna, ali silovita promjena vremena stigla je nad Hrvatsku i mogla bi pokvariti slavlje maturantima tijekom dana. Na zagrebačkom području kiša pada cijelu noć, a jutros je i grmljavinsko nevrijeme između Zadra i Šibenika.

Pretežno oblačno s kišom, koja može biti ponegdje i obilna bit će tijekom dana. Na Jadranu i uz more mogu nas čekati izraženi pljuskovi grmljavinom.

Foto: Rain Alarm

No, u drugom dijelu dana stiže postupan prestanak oborina i smanjenje naoblake, prvo na Jadranu.

Vjetar će biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjerena i jaka bura, na sjeveru na udare i olujna, na srednjem dijelu prolazno sjeverozapadnjak, a na jugu još veći dio dana umjereno jugo.

Temperatura zraka danas će biti uglavnom između 11 i 16 °C, navečer na kopnu još svježije, u Dalmaciji od 17 do 22 °C.

Subota svježija, ali s manje kiše

Djelomice, na sjevernom Jadranu i pretežno sunčano bit će sutra. U Dalmaciji te poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice povećana naoblaka, a lokalno je moguća i kratkotrajna kiša ili pljusak, ponajprije na jugu gdje može i zagrmjeti.

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku prijepodne sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, na otvorenom moru popodne ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 3 do 8, na Jadranu između 11 i 16, a najviša dnevna od 14 do 19, na moru između 19 i 24 °C.