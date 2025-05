Nevrijeme moguće u tri regije!

DHMZ je u ponedjeljak za četiri regije objavio žuti alarm koji označava potecijalno opasno vrijeme. Zagrebačka, karlovačka i gospićka regija mogle bi biti pod udarom grmljavinskog nevremena. Za srednju Dalmaciju označen je žuti alarm zbog jakog vjetra.

Vrijeme danas

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Mjestimice malo kiše, uglavnom od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj izraženiji uz moguću lokalnu pojavu tuče. Najviše sunčanog vremena na obali i otocima u Dalmaciji. Vjetar slab, na istoku i jugu i umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Danju toplo uz najvišu temperaturu zraka između 20 i 25 °C, objavio je DHMZ prognozu za ponedjeljak.

Vrijeme u utorak

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Mjestimice malo kiše, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, poslijepodne pljuskovi s grmljavinom ponajprije u Dalmaciji, lokalno moguće izraženiji. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 17 °C. Najviša dnevna između 20 i 25 °C.

