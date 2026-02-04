Nevrijeme paraliziralo Jadran: Palo preko 100 mm kiše, prekinute katamaranske linije

Počelo je razdoblje nestabilnog vremena u Hrvatskoj, s obilnom kišom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj gdje je lokalno palo više od 100 mm oborine, objavio je DHMZ.

Naime, pretežno oblačno s kišom i pljuskovima očekuje se danas diljem zemlje, uz vjetrovito vrijeme na Jadranu te lokalno obilnije oborine i grmljavinu. Temperatura zraka kreće se oko 6–10 °C u unutrašnjosti i 11–16 °C uz obalu.

DHMZ je izdao žuta upozorenja za potencijalno opasno vrijeme u brojnim regijama zbog obilne kiše i jakog vjetra te narančasta upozorenja za olujno jugo na dijelu Jadrana. U Dalmaciji se očekuju vjetar i valovi koji bi mogli prouzročiti poremećaje u prometu i moguće prekide opskrbe električnom energijom.

Lokacije uz obalu posebno su na udaru: u Kvarneru i na Sjevernoj te Srednjoj Dalmaciji puhat će jako do olujno jugo s udarima i preko 100 km/h, što može otežati plovidbu i promet.

Zbog pojačanog juga na moru u srijedu prijepodne u prekidu su trajektne linije Makarska - Sumartin i Sućuraj - Drvenik, a otkazan je i trajekt koji je iz splitske gradske luke trebao isploviti u 15 sati za Vela Luku i Ubli, izvijestili su iz Jadrolinijinog ureda u Splitu.

Problemi u prometu

Također su u prekidu katamaranske linije Split - Stari Grad i Split-Bol-Jelsa, rekla je Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinijinog splitskog plovnog područja.

U Jadroliniji prate meteorološke informacije te će na temelju njih donositi odluke hoće li i kada ploviti brodovi koji povezuju kopno sa srednjedalmatinskim otocima.