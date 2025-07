Nevrijeme poharalo Komin: 'Otvorila sam vrata, do pola su bila zatrpana, teška panika'

Bujice pune šljunka, ostalog građevinskog materijala, cvijeća i smeća noćas su iznenadile stanovnike Komina u dolini Neretve. Naime, zbog velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu, voda koja se u potocima slijevala iz brda nosila je sve pred sobom, a na tom su putu poplavljene obiteljske kuće, podrumi, konobe, ceste, a gotovo su zatrpani ostali i neki automobili. Situaciju su dodatno pogoršali i brojni iskopi i materijal zbog radova na aglomeraciji.

- Izgledalo je kao horor. Živim na visini i potonula sam 20 cm. Vidjela sam da s vrata dopire voda, razmišljam odakle voda u brdu. Otvorila sam vrata i imala što i vidjeti, do pola su bila zatrpana, odnosno zakopana, uhvatila me panika. Nakon nekoliko minuta ponovno sam otvorila vrata i pogledala vani, tamo kaos, voda je napravila branu i krenula se slijevati uz kuću, ispod nas gdje živi svekrva. Njoj su sve prostorije mokre, sa zidova se cijedi - govori nam Kominka Maja Vlatković te pokazuje noćašnje fotografije.

Foto: Maja Vlatković

- Kiša je počela padati odjednom, tolika količina to je bilo strašno. Nosilo je sve, iz brda je spustilo kamenje, kante za smeće, velike tegle cvijeća, pa i betonski bloketi - opisuje nam prizor Danita Žderić Burić.

- Upravo tako velika količina kamenja i svega ostalog što je dolazilo s vodom je i bio najveći problem jer voda dalje nije mogla otjecati. Stoga smo morali kopati i otkopavati po ulici da voda može proći, da nam ne uđe u kuće. Nekim susjedima je ipak nažalost voda i ušla u kuću, čak je i automobil zatrpalo - ističe Danita te dodaje kako je sada situacija bolja jer su došli s bagerima i ostalim stojevima te su započeli raščišćavati ulicu kako bi ona opet bila prohodna.

Foto: Facebook Kominske kronike

Jedva se kroz mjesto noćas autom probio Jure Vladimir, kojeg ne nevrijeme zateklo u kafiću, upravo kada se spremao poći kući.

- Što ću ti reć'. Ja sam bio u kafiću do nekih 23.30, kad sam krenuo doma, voda je već bila do praga od auta, a vozim SUV. Kroz selo sam išao doslovno 5 km/h, jer se drugačije nije ni moglo proći. U centru sela voda je autima bila do vrata. Izgledalo je tih 2-3 sata kao opći potop, kao da nikad neće stati. Baš strašno. Iz brda se slijevala voda kao da su vodopadi - rekao je Jure Vladimir.

- Ovo bi trebalo biti i jedno veliko upozorenje nadležnima. Dođite u Komin, uklonite komunalni nered, očistite tumbine i odvodne kanale, održavajte red. Ove posljedice ćete ukloniti, ali ako vam ostanu uzroci onda uzalud vam trud. Jer ovakvog nevremena je bilo i bit će još - apeliraju mještani Komina na lokalnoj Facebook stranici Kominske kronike.