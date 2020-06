Mlade jedriličare je nevrijeme odnijelo na obalu Čiova: 'Skočili su u more i plivali do plaže'

<p>Veliko nevrijeme sručilo se na Split i okolicu sredinom dana, i osim što je uništilo puno poljoprivrednih nasada dobrano je i uplašilo mlade jedriličare.</p><p>Naime, usred nevremena u tijeku je bila jedriličarska regata sa 60-ak sudionika.</p><p>Treneri mladih jedriličara uspjeli su s gumenjacima "pohvatati" većinu jedriličara, dok je trojicu mlađih i neiskusnijih nevrijeme odnijelo do plaže na Čiovu. Kad su djeca vidjela da ih nevrijeme nosi, skočila su u more i otplivala do obale.</p><p>Tamo su ih dočekali čiovski vatrogasci, pripadnici DVD-a Slatine i s njima pričekali njihove trenere.</p><p>- Nije bilo potrebe za nikakvom intervencijom, djeca su došla blizu obale, skočili su u more i doplivali do plaže, rekli su nam u DVD-u Slatine.</p>