U Sloveniji sve strožije mjere, zatvorili sav cestovni promet

11.15 - Slovenija poduzima sve rigoroznije mjere, zatvara promet

U Sloveniji su od ponedjeljka na snazi rigoroznije mjere za zaustavljanje širenja koronavirusa pa su, među ostalim, zatvorene sve odgojno-obrazovne ustanove, međunarodni i domaći cestovni i željeznički promet, a od sutra i zračni promet, a postoji i mogućnost donošenja novih mjera ako se epidemija ne zaustavi.

Ako stvari budu eskalirale, jedna od mogućnosti je i potpuno zatvaranje granica iako to ne želimo, kazao je u razgovoru za Slovenski radio Srečko Šestan, zapovjednik Civilne zaštite, uz ocjenu da će najnovije mjere dati rezultat ako se ljudi budu pridržavali pravila, posebno mjera za smanjivanje socijalnih kontakata.

Iako su mjere donesene za dva tjedna, realno je da će se nastaviti sve dok se epidemija ne stavi pod kontrolu, a za sankcioniranje mogućih prekršitelja zaduženi su tržišna inspekcija i policija, naveo je.

10.55 - U svijetu više zaraženih i umrlih nego u Kini

Broj zaraženih u svijetu premašio je brojku zaraženih u Kini, kao i broj preminulih.

Izvan Kine preminulo je 3241 ljudi, dok je u Kini ta brojka 3208.

U Kini je 80,860 zaraženih, a izvan Kine više od 87,000.

10.45 - Od korone umro jedan od najviših ajatolaha u Iranu

U Iranu je od posljedica korona virusa preminuo jedan od najprominentnijih klerika, ajatolah Hashem Bathaie Golpayegani.

U bolnicu je primljen u subotu. Inače, u Iranu je zaraženo nekoliko vjerskih lidera, kao i članova parlamenta i Vlade. U Iranu je broj zaraženih gotovo 14.000, a broj umrlih 724.

10.43 Istarska policija: Petero ljudi prekršilo je mjeru samoizolacije

Policija je tijekom vikenda, od 13. do 15. ožujka, zaprimila 33 dojave građana o mogućim kršenjima mjera samoizolacije na području Istre, a u pet slučajeva utvrdili su kršenje mjera samoizolacije i obavijestili državni inspektorat, priopćeno je u ponedjeljak iz PU istarske.

- Policijski službenici nakon što su zaprimili 33 dojave građana o mogućim kršenjima mjera samoizolacije na području Istre, provjerili su sve dojave. U pet slučajeva utvrdili su kršenje mjera samoizolacije i o tome obavijestili državni inspektorat radi poduzimanja daljnjih mjera - priopćila je istarska Policijska uprava.

Iz PU istarske pozivaju građani da sve sumnje u kršenje mjera samoizolacije dojave na brojeve 112 ili 192, a informacije mogu dostaviti i putem e-maila.

9.00 - U Francuskoj se situacija pogoršava

Situacija s korona virusom u Francuskoj postaje sve ozbiljnija i pogoršava se velikom brzinom.

Francuski ministar zdravstva kaže kako se broj zaraženih poduplava svaka tri dana i da je stvar jako zabrinjavajuća.

Francuska je zatvorila restorane, kafiće, kina i klubove i izdala zabranu za veća okupljanja.

300 pacijenata nalazi se na intenzivnoj njezi, pola njih je mlađe od 60 godina, a u Francuskoj je do danas vieš od 5300 zaraženih i 127 preminulih.

8.10 - Liječnik s Rebra zaražen koronom

Ministar Vili Beroš je za N1 televiziju potvrdio da je liječnik s Rebra zaražen korona virusom.

7.55 - Bollywood prestaje sa snimanjem filmova

Indijska filmska industrija, koju znamo kao Bollywood, prekida sa svim snimanjima do kraja ožujka, a obzirom na opseg njihove produkcije, to je odluka koja će ih sigurno koštati stotine milijuna dolara. Bollywood godišnje na svjetsko tržište pusti više od tisuću filmova.

Čak je i njihova superzvijezda Amitabh Bachchan ukinuo višegodišnju tradiciju i zamolio svoje fanove da se više ne okupljaju ispred njegove kuće u Mumbaiju. Naime, fanovi se ispred njegove kuće u ogromnom broju okupljaju svake nedjelje, a Bachchan izađe na balkon i mahne im.

7.50 - U Hrvatskoj izliječen i treći pacijent i pušten je kući

Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostovao je jutros na HRT-u, gdje je potvrdio da je izliječena i treća osoba zaražena koronavirusom u Hrvatskoj, te da je pušten iz bolnice.

- Zadnja tri dana imali smo manje od 10 zaraženih. Imamo i dvoje otpuštenih, a i danas u Rijeci je jedan otpušten, kazao je Capak

7.40 - Zapadna Australija zamrznula plaćanje režija

Vlada Zapadne Australije zamrznula je plaćanje troškova kućanstava, uključujući struju i vodu, te javni prijevoz i plaćanje cestarina.

Zapadna Australija je proglasila stanje opće pripravnosti.

#BREAKING: The WA Government has frozen all household fees and charges including electricity, water, public transport fares and motor vehicle charges.