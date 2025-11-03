Obavijesti

NAKON BANANE...

New York: Zlatni WC umjetnika Maurizija Cattelana na dražbi

Foto: Matt Alexander Media Assignments

Zlatni WC koji je dizajnirao talijanski vizualni umjetnik Maurizio Cattelan u studenome će biti prodan na dražbi u New Yorku, objavio je Sotheby's

Toalet je izrađen od 18-karatnog zlata i u potpunosti je funkcionalan. Početna cijena temeljit će se na cijeni zlata na dan aukcije, izvijestila je aukcijska kuća.

Cattelan je 2016. godine izradio dvije verzije toaleta te ih je nazvao "Amerika".

Jedna je bila izložena u njujorškome Guggenheimu.

Godine 2019. godine ukradena je iz palače Blenheim, rodnoga mjesta Winstona Churchilla u Engleskoj, gdje je bila na privremenoj posudbi.

Druga je verzija prodana privatnom kolekcionaru. On ju je sada odlučio ponuditi na dražbi. 

Cattelan je svoju umjetničku reputaciju stekao na temelju svojih neobičnih konceptualnih umjetničkih djela. Premda je poznat prvenstveno po svojim hiperrealističnim skulpturama i instalacijama, Cattelan se bavi izdavaštvom i radi kao kustos.

Prošle je godine njegovo djelo - banana zalijepljena na zid ljepljivom trakom, prodana u New Yorku za vrtoglavih 6,2 milijuna dolara.

