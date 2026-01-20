Obavijesti

'ON JE T-REX'

Newsom brutalno opleo po Europi zbog Trumpa: 'Ponesite štitnike za koljena. Sramotno'

Newsom brutalno opleo po Europi zbog Trumpa: 'Ponesite štitnike za koljena. Sramotno'
Foto: Denis Balibouse

Guverner Kalifornije bez dlake na jeziku: 'Trump je T-Rex. Ili mu se pokloniš ili te pojede. Europljani, gdje vam je kičma?'

Dok se europski čelnici posljednjih dana muče pronaći 'pravi ton' prema Donaldu Trumpu, Gavin Newsom, guverner Kalifornije i jedan od najglasnijih Trumpovih kritičara, brutalno je prozvao europske lidere zbog, kako kaže, ponižavajućeg dodvoravanja američkom predsjedniku.

- Ne mogu podnijeti ovo suučesništvo. Ljudi se prevrću. Trebao sam donijeti hrpu štitnika za koljena za sve svjetske vođe - rekao je Newsom za BBC, ne skrivajući gađenje prema, kako tvrdi, servilnoj diplomaciji prema Trumpu.

@bbcnews Gavin Newsom has criticised the way some officials have responded to US President Donald Trump's threats over Greenland at the forum of world leaders in Davos, Switzerland. #GavinNewsom #DonaldTrump #Europe #Switzerland #BBCNews ♬ original sound - BBC News

'Dijeljenje kruna, Nobelove nagrade… Jadno!'

Newsomova poruka dolazi u trenutku kad Trump prijeti Europi uvođenjem visokih carina, govori o 'nepoštenoj trgovini' i bez pardona spominje teme koje su Europljani smatrali zakopanima uključujući i Grenland, koji se ponovno našao u Trumpovim istupima kao geopolitička 'nekretnina'.

Reakcije europskih čelnika? Uglavnom oprezne, diplomatske, umivene.

Preumivene, smatra Newsom.

- Dijeljenje kruna, dijeljenje… Nobelove nagrade koje se dijele. Ovo je jednostavno jadno - poručio je, jasno aludirajući na europsku potrebu da se Trumpa umiri komplimentima i tihim ustupcima.

'Ovo je diplomacija s Trumpom. On je T-Rex'

Guverner Kalifornije nije stao na uvredama. Trumpa je opisao kao političkog grabežljivca koji razumije samo silu.

- Ovo je diplomacija s Donaldom Trumpom. On je T-Rex. Ili se pariš s njim ili te proždire. Jedno ili drugo - rekao je Newsom.

Newsom je posebno žestoko napao europsku dvoličnost.

- Prestanite govoriti jedno privatno, a drugo javno. Imajte malo kičme - poručio je, dodavši da Europa mora stajati uspravno, čvrsto i ujedinjeno, umjesto da reagira panično na svaku Trumpovu prijetnju.

- Gdje su, dovraga, svi bili? Prestanite s tim sranjem od diplomacije i 'nekakvih finesa' - zaključio je.

