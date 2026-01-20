Obavijesti

News

Komentari 1
BEZ SUZDRŽAVANJA

Macron o Trumpu i Grenlandu: Europa ne popušta nasilnicima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Macron o Trumpu i Grenlandu: Europa ne popušta nasilnicima
Foto: Denis Balibouse

Francuski predsjednik poručuje da će EU štititi vladavinu prava i teritorijalni suverenitet te odgovori na prijetnje američkih carina.

Admiral

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je rekao da Europa neće popuštati „nasilnicima” ni biti zastrašena, kritizirajući time oštro predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovu odluku da uvede carine europskim državama koje su podržale Dansku po pitanju američkog svojatanja Grenlanda. 

Za razliku od drugih europskih čelnika koji se trude zadržati umjeren ton kako bi izbjegli eskalaciju transatlantskih napetosti, Macron se nije suzdržavao. 

ALATI OBRANE Eurozastupnici smatraju da su Trumpove prijetnje carinama alarm za jačanje obrane EU
Eurozastupnici smatraju da su Trumpove prijetnje carinama alarm za jačanje obrane EU

Francuska i Europa neće „pasivno prihvatiti zakon jačeg”, rekao je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, dodajući da bi to dovelo do njihove „vazalizacije”. 

Europa će umjesto toga nastaviti zagovarati vladavinu prava i teritorijalni suverenitet usprkos pomaku prema svijetu bez pravila, nastavio je Macron. To će uključivati i europski odgovor trgovinskim carinama. 

VOJNA OPERACIJA Grenlandski premijer: Trumpove prijetnje ne smijemo ignorirati
Grenlandski premijer: Trumpove prijetnje ne smijemo ignorirati

„Biramo poštovanje nad nasilnicima” te "vladavinu prava nad brutalnošću”, poručio je. 

Francuski predsjednik svoj je govor održao nakon što je Trump zaprijetio visokim carinama na francusku proizvodnju vina i šampanjaca te objavio njihovu privatnu korespondenciju, prekršivši time nepisano pravilo diplomatske diskrecije. 

Trump je uvođenje carina za osam europskih država, uključujući Francusku, najavio u subotu. Na snagu će stupiti 1. veljače ako se SAD-u ne dopusti da preuzme Grenland, što su europske države prozvale ucjenom.

POZNATI LIJEČNIK TRAŽI ISTRAGU Američka kongresnica: 'Trump je mentalno bolestan. Moramo aktivirati 25. amandman!'
Američka kongresnica: 'Trump je mentalno bolestan. Moramo aktivirati 25. amandman!'

 

„Beskrajna akumulacija” američkih carina je „suštinski neprihvatljiva”, poručio je Macron iz švicarskog alpskog gradića, „posebice kad se one koriste kao sredstvo protiv teritorijalnog suvereniteta”. 

Trump je Parizu zamjerio i neodlučnost oko uključivanja u njegov predloženi Odbor za mir, novo međunarodno tijelo pod njegovim vodstvom. Francuska je izrazila zabrinutost oko utjecaja takvog odbora na ulogu Ujedinjenih naroda. Trump je u odbor pozvao većinu svjetskih čelnika, pa i predsjednike Rusije i Bjelorusije, Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka. 

EU MORA BITI SAMOSTALNA Macron predložio sastanak s Rusima. Bivši veleposlanik za 24sata: 'Kasno se sjetio!'
Macron predložio sastanak s Rusima. Bivši veleposlanik za 24sata: 'Kasno se sjetio!'

Upitan kasno u ponedjeljak o Macronovom stavu prema odboru, Trump je zaprijetio carinama od 200 posto na francuska vina i šampanjce nakon čega će se „on pridružiti” iako „ne treba”. 

Nekoliko sati kasnije Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio snimku zaslona s Macronovom porukom u kojoj francuski čelnik između ostalog piše i da „ne razumije” što američki predsjednik pokušava s Grenlandom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače
Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'
FÖRBJUDEN

Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'

Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti - i svaki put je zahtjev odbijen. To što je ipak na kraju puštena za žaljenje je, rekli su iz EHF-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026