Nezadovoljni Zavadlav upadao sutkinji u riječ, ona ga izbacila. Tražio i da ga puste na slobodu

Suđenje Filipu Zavadlavu na Županijskom sudu u Splitu započelo je maratonskim čitanjem iskaza svjedoka. Predsjedavajuća sutkinja Višnja Strinić pročitala je ranije iskaze onih koji su svoj nedolazak opravdali, a svoja saznanja već su ranije iznijeli ispitivanju u DORH-u i na prijašnjim ročištima. Nakon toga, pozvala je županijsku odvjetnicu, branitelja Tonija Vukičevića i samog okrivljenika da daju svoje primjedbe. Zavadlav je prihvatio takav poziv, kao i onaj da iznese nove prijedloge u dokaznom postupku. No, njegovo nabrajanje i upadanje sutkinji u riječ postalo je pretjerano, pa ga je Strinić nakon više upozorenja izbacila iz sudnice.

Prije tog događaja, Zavadlav je iznio niz primjedbi na pročitane iskaze te nove dokazne prijedloge.

- Što se tiče snimki video nadzora, ja tvrdim da nisu autentične, niti je na njima ista osoba, niti sam ja ta osoba. Tu je više različitih osoba, snimke su krivotvorene i nezakonite. Također, nemoguće je da mobitel koji je oduzet od mene ima toliko memorije, a što se tiče mobitela, u potvrdi o oduzimanju predmeta nije navedena memorijska kartica, ona se naknadno pojavila. Navodi se i kako su od mene taj dan oduzete smeđa jakna, tamne hlače, obuća i torbica, a to nije ista odjeća koja se pojavljuje na snimkama, odjeća je kontradiktorna onoj sa snimki – nizao je Zavadlav. Imao je primjedbu i na iskaz oca Marina Ožića Paića koji je, kaže, u iskazu rekao da je Marin imao naočale, ali na snimci ih nema.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Pitam se tko laže, svjedok ili snimka – rekao je Zavadlav spominjući još jednog svjedoka čiji iskaz mu je upao u uho zbog nelogičnosti.

Kako kaže, taj svjedok prvo je kazao kako poznaje dvojicu ubijenih, a u kasnijim iskazima da poznaje samo jednog, a onda svu trojicu. Pričao je Zavadlav, i objašnjavao, na što ga je sutkinja upozorila da se fokusira samo na primjedbe na iskaze.

- Vi ste čitali dva dana, a meni ne date pet minuta – prigovorio je Zavadlav sutkinji koja je gotovo dva i pol sata čitala iskaze.

- Malo mi je nezgodno da mi ne date primjedbu, a ja imam primjedbu – bunio se Zavadlav koji je htio čitati i Konvenciju o ljudskim pravima, ali i Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

- Meni je jasno da se vama ne sviđa što ja tu govorim – govorio je Zavadlav koji je ujedno tražio i vještačenje da se utvrdi tko je zapravo na snimkama, kao i dopunu kombiniranog psihijatrijsko-psihologijskog vještačenje, kao i onog biološkog.

Zatražio je i da se pozovu još dva svjedoka. Jedan od njih je, kaže, bio prisutan kad su ga napali na Matejuški, dok je drugi, tvrdi, vidio kad ga je napao Marin Ožić Paić.

Sutkinja je potom sve njegove primjedbe i prijedloge krenula ponavljati za zapisnik, ali Zavadlav je imao niz prigovora na način na koji ona to radi. Upozorila ga je da ne ometa rad suda, dva puta, no on se nije dao omesti. Potom ga je izbacila iz sudnice.

Po njegovom izlasku iz sudnice, branitelj Toni Vukičević tražio je da se vještače snimke da bi se utvrdilo tko je osoba na njima, te da se napravi analiza DNA nepoznate osobe pronađen na automatskoj puški.

Na današnjem ročištu odlučivalo se i o produljenju istražnog zatvora. Županijska odvjetnica tražila je produljenje dok je Vukičević tražio da ga se pusti i zamjeni mjerama opreza.

Bez obzira na djela za koje se tereti, objasnio je Vukičević, i dalje vrijedi presumpcija nevinosti, a Zavadlav je dugo u istražnom zatvoru. U sudnicu je opet pozvan Filip da se i sam izjasni o istražnom zatvoru, a on je pak tražio da ga se pusti bez određivanja mjera opreza. Nakon kratke pauze, sutkinja je odlučila da će pozvati dva predložena svjedoka koja su vidjela napad na Filipa Zavadlava. Suđenje se nastavlja sredinom listopada.