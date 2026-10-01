Nezaposlenost u Hrvatskoj ispod europskog prosjeka

Nezaposlenost u eurozoni i Europskoj uniji bila je stabilna i u kolovozu, a Hrvatska je pratila trend, zadržavši se znatno ispod europskog prosjeka, pokazalo je u četvrtak izvješće Eurostata.

U eurozoni je stopa nezaposlenosti, mjerena metodologijom Međunarodne organizacije rada (ILO), u kolovozu iznosila 6,4 posto, kao i u prethodnih šest mjeseci, pokazuju podaci europskog statističkog ureda.

Na razini Europske unije također je ostala nepromijenjena i iznosila je 6,1 posto, kao i u razdoblju od veljače.

U kolovozu prošle godine stopa nezaposlenosti u eurozoni bila je iznosila 6,3 posto, a na razini Unije 6,0 posto.

Eurostat procjenjuje da je u EU u kolovozu bez posla bilo 13,6 milijuna građana, od čega njih približno 11,36 milijuna u eurozoni.

Na mjesečnoj razini broj nezaposlenih uvećan je u EU za 12 tisuća, a u eurozoni za 26 tisuća. U odnosu na kolovoz lani, broj nezaposlenih povećan je za 348 tisuća u EU i za 267 tisuća u eurozoni.

Hrvatska iznad 'četvorke'

Najnižu stopu nezaposlenosti mjerenu ILO-vom metodologijom bilježila je u kolovozu Češka, od 3,2 posto. Blizu su i Poljska, Malta i Slovenija gdje je iznosila 3,4 posto, te Bugarska sa stopom nezaposlenosti od 3,5 posto.

Slijede Njemačka i Nizozemska gdje je iznosila 4,0 posto, te Cipar gdje je marginalno premašila 'četvorku'-

U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti mjerena metodologijom ILO-a u kolovozu iznosila 4,3 posto, kao i u srpnju. U odnosu na isti mjesec lani smanjena je za 0,6 postotnih bodova.

Bez posla je u Hrvatskoj u kolovozu bilo oko 76 tisuća ljudi, tisuću manje nego prije mjesec dana i 11 tisuća manje nego u kolovozu 2025.

Najvišu stopu nezaposlenosti bilježila je Finska, od 10,3 posto, a slijedili Španjolska s 10 posto.

Stabilna nezaposlenost mladih

Stopa nezaposlenosti među mladima do 25 godina u eurozoni iznosila je u kolovozu 15 posto i bila je niža za 0,1 postotni bod nego u srpnju. Za isto toliko je pak uvećana na razini Unije, na 15,4 posto.

Eurostat procjenjuje da je u EU u kolovozu bez posla bilo 2,97 milijuna mladih, od čega 2,39 milijuna u eurozoni.

Na mjesečnoj razini njihov je broj uvećan za 13 tisuća u EU, dok je u eurozoni smanjen za devet tisuća.

U usporedbi s kolovozom lani, broj nezaposlenih mladih povećan je za 19 tisuća u EU i za 38 tisuća u eurozoni.

Najviše nezaposlenih mladih u Estoniji

Među članicama EU-a najvišu stopu nezaposlenosti mladih i u kolovozu je, prema dostupnim podacima, imala Estonija s 28,4 posto. Slijede Švedska s 23,8 i Finska s 23,3 posto.

Stopu višu od 20 posto imale su još Španjolska, od 22,7 posto, Luksemburg, od 20,8 posto, Francuska, od 20,6 posto te Italija, od 20,3 posto.

Najniža je bila u Njemačkoj, od 7,4 posto. Slijede Nizozemska s 8,8 posto i Malta, s 9,7 posto.

Za Hrvatsku Eurostat objavljuje tromjesečne podatke o nezaposlenosti mladih. U drugom tromjesečju stopa je bila iznosila 16,4 posto, uz oko 19 tisuća nezaposlenih mladih, potvrdio je Eurostat u najnovijem izvješću.

Pored Hrvatske, mjesečne podatke o nezaposlenosti mladih nisu obvezne dostavljati još Belgija, Cipar, Rumunjska i Slovenija.