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HZZ:

Broj nezaposlenih u Hrvatskoj je pao za 16,3 posto u godinu dana

Piše HINA,
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Broj nezaposlenih u Hrvatskoj je pao za 16,3 posto u godinu dana
Zagreb: Hrvatski zavod za zapošljavanje | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 61.630 nezaposlenih, a oglašeno je 17.623 slobodnih radnih mjesta

Krajem kolovoza ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) bilo je registrirano 63.196 nezaposlenih osoba, što je za 16,3 posto ili 12.299 osoba manje nego u kolovozu lani, pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni u četvrtak. U odnosu na srpanj ove godine, broj nezaposlenih povećan je za 1,8 posto ili 1.132 osobe. Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 61.630 nezaposlenih, a oglašeno je 17.623 slobodnih radnih mjesta.

Tijekom kolovoza u evidenciju nezaposlenih prijavljeno je ukupno ukupno 9.236 novih osoba, što je 4,7 posto manje nego u kolovozu lani. Pritom je 6.321 osoba došla iz radnog odnosa, što je 68,4 posto njih. U evidenciju nezaposlenih u prošlom su mjesecu ušle i 1.042 osobe iz redovitoga školovanja (11,3 posto) te 1.873 osobe iz neaktivnosti (20,3 posto).

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HZZ-ovi podaci pokazuju da su iz evidencije nezaposlenih izašle 8.104 osobe, što je 9,8 posto više nego u kolovozu 2025. godine. Od toga su zaposlene 4.884 osobe, i to 4.333 osobe ili njih 88,7 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 551 osoba ili 11,3 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti

Najviše se zapošljava u prerađivačkoj industriji i trgovini 

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je u prerađivačkoj industriji - 638 osoba ili 14,7 posto. Slijedi trgovina na veliko i malo s 568 osoba ili 13,1 posto te smještaj te priprema i usluživanje hrane s 476 osoba ili 11 posto.

U kolovozu je 3.220 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz korpusa radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

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Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (641 osoba ili 14,8 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Osječko-baranjska županija (565 osoba ili 13 posto) te Grad Zagreb (480 osoba ili 11,1 posto).

U Splitsko-dalmatinskoj županiji također je i najviše registriranih nezaposlenih osoba - 9.288 ili 14,7 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj. Po broju registriranih nezaposlenih osoba potom slijede Grad Zagreb (9.037 ili 14,3 posto) i Osječko-baranjska županija (7.925 ili 12,5 posto), a najmanje ih je bilo u Ličko-senjskoj županiji (662 ili jedan posto).

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U kolovozu ove godine 19.412 osoba ili 30,7 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2025. godine za 1,5 posto ili 291 osobu.

U kolovozu ove godine preko usluga Zavoda oglašeno je 9.964 radnih mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 18.429 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 2,2 posto u odnosu na isti mjesec lani, pokazuju podaci HZZ-a.

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