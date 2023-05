Nezavisni sindikat znanosti traži pregovore o osnovicama: 'Nužno je ispraviti nejednakosti'

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja pozvao je u nedjelju predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da otvori pregovore sa svim sindikatima javnih službi o rastu osnovice plaća koja je prošle godine realno umanjena za 7,4 posto, te poziva na izradu novog Zakona o plaćama.

"Apeliramo na Vas da hitno otvorite pregovore sa svim sindikatima javnih službi o rastu osnovice, a postojeće nejednakosti unutar i između pojedinih sustava nužno je i jedino ispravno rješavati ozbiljnim radom na Zakonu o plaćama", stoji u priopćenju sindikata.

Premijera podsjećaju da je obećao otvoriti pregovore o plaćama prije rujna ove godine ako se za tim pokaže potreba.

"Kretanje inflacije, drugih plaća u državi, kao i fiskalni rezultati u 2022. iznad svih očekivanja pokazuju kako za to postoji itekako puno ekonomskih razloga. Prošle godine osnovica je realno umanjena za 7,4 posto i već sada pokazuje dodatan pad", upozorili su.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja podržava zahtjeve liječnika i ostalih zaposlenika za većim plaćama. Međutim, ideju po kojoj jedna kategorija zaposlenika ima dodatak za deficitarnost, iako postoje i druga deficitarna radna mjesta vitalno važna za funkcioniranje javnih servisa, smatraju štetnom i neprihvatljivom. No, takva se rješenja predlažu u nacrtu Zakona o radnopravnom statusu liječnika.

"Time je to postala politika Vlade, a njena konzekvenca je rušenje sustava kolektivnog pregovaranja koji je ova zemlja, uz sve njegove slabosti, ipak gradila i izgradila posljednjih 30 godina. To je suprotno proklamiranim ciljevima Vlade, posvećenosti razvoju kolektivnog pregovaranja i stabiliziranju položaja sindikata", naveli su.

Nacrt zakona za liječnike, tvrde u sindikatu, otvorio je Pandorinu kutiju jer slične i opravdane zahtjeve imaju medicinske sestre, drugi zaposlenici u zdravstvu i suci

"Neadekvatna politika plaća dovela je i do anomalija u plaćama dužnosnika. Državni tajnik u Ministarstvu ima manju plaću od ravnatelja uprava, i to upravo zbog različitih osnovica. To je štetno jer građani ove zemlje zaslužuju da im državne dužnosti obavljaju najbolji ljudi", priopćili su.

Iz sindikata poručuju premijeru da će krenuti u borbu za parcijalno poboljšanje pozicije svojih članova, ako Vlada ne otvori pregovore o osnovici u što kraćem roku.

"To je neizbježna konzekvenca Vaše trenutne politike, a koja nikako nije u najboljem interesu zaposlenika", napomenuli su.

Najčitaniji članci