Ni jedna škola u Splitu nije ušla u program produženog boravka, samo njih pet iz cijele županije

U Gradu Splitu niti jedna osnovna škola nije ušla u program produženog boravka, a na području Splitsko-dalmatinske županije samo se njih pet odlučilo na reorganizaciju svog rada. To su osnovne škole u Zagvozdu, Otoku, Krivodolu, Obrovcu Sinjskom i Selcima. I ove godine, kao i prethodnih bilježi se pad broja prvašića, no ne značajan. Tako je u Splitu upisano 1449 prvašića. Lani ih je bilo njih 19 više. U 2021. upisano je 1550, a godinu ranije 1554 prvašića. No, primjerice, 2017. godine upisano je 1770 učenika prvog razreda.

Manji broj učenika broje i škole u županiji. Miroslav Jukić, ravnatelj OŠ Kamešnica Otok prisjeća se davnih vremena kada je njegova škola imala 974 učenika. Danas broje tek njih 331, zajedno sa dvjema područnim školama, Gala i Udovičići. Dan našeg sugovornika počeo je nešto stresnije nego prethodnih godina, jer je ova škola uvela program produženog boravka.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL



- Koliko je stresno vidjet ćemo tek idućih dana, pred nama je u prethodnom periodu bilo puno posla. U kratko vrijeme smo morali sve organizirati, prilagoditi prostor, organizirati pedagoški i školski dio. Idućih dana vidjet ćemo kako će to funkcionirati i jesmo li plan postavili dobro. Ovo je fleksibilan program, ništa nije sveto pismo – kaže nam ravnatelj Jukić koji je u ovoj školskoj godini trebao zaposliti dva učitelja tjelesne kulture zbog spuštanja predmetne nastave u razrednu, jer učitelji razredne nastave više ne predaju tjelesni odgoj.

- Trebali smo i dva kuhara, jednog smo već imali. Također, trebali smo i još jednu spremačicu na pola radnog vremena, a tražili smo i zapošljavanje logopeda. Za kuhare smo dobili pozitivno rješenje od Ministarstva obrazovanja, na jednoga smo se odlučili, ali čekamo da mu na prethodnom radnom mjestu završi otkazni rok. Za drugog kuhara smo u procesu razgovora. Za sada se ne kuha školi jer to još nismo u mogućnosti. Nemamo svu potrebnu opremu, prekratak je bio rok za sve obaviti. Tek kroz deveti mjesec ide javni natječaj za opremanje kuhinje, kao i neke dodatne građevinske radove. Do tada će nam hranu pripremati Studentski centar u Splitu, odnosno sveučilišni kampus. Imat ćemo vanjsku dostavu u školu, i mi ćemo obroke zasad samo dijeliti učenicima – objasnio nam je ravnatelj Jukić. Zbog organizacije prijevoza nastava u trima školama kojima je Jukić ravnatelj ne počinje u isto vrijeme. Tako će prvi sat u Rudi početi u 7.30 sati, u Otoku u 7:45, a u Udovičićima u 8 sati. Obavezna nastava traje do 12.45, odnosno do 14.25 sati.

- Nakon toga učenici mogu birati razne aktivnosti u školi, dodatne predmete, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Bilo je roditelja koji nisu bili za uvođenje programa, najviše zbog dezinformacija u javnom prostoru po kojima je ispalo da će učenici u školi biti cijeli dan, jer se zove cjelodnavna nastava. Učenici naravno, nisu cijeli dan u školi, ali djeca mogu boraviti u njoj nakon obaveznog dijela nastave. Imamo roditelja koji se bune iako znaju da to nije tako. Ovaj program učenicima nudi niz benefita, od toplog obroka do aktivnosti koje su ranije plaćali klubovima. Vjerujem da će svi s vremenom shvatiti da je program dobar – kaže nam ravnatelj Jukić dodajući kako je škola od nadležnog ministarstva dobila 441.000 eura da isfinancira sve potrebno, od ulaganja u kuhinju i svega onog potrebnog za rad učiteljima u novim okolnostima.