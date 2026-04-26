Ni nakon pucnjave na večeri Trump neće odustati od Irana

Ni nakon pucnjave na večeri Trump neće odustati od Irana
Ne znam je li to imalo ikakve veze s tim, stvarno ne mislim tako na temelju onoga što znamo, rekao je Donald Trump nekoliko sati nakon pucnjave u Washingtonu

Donald Trump je u subotu navečer rekao da ga pucnjava na svečanoj večeri za novinare u Washingtonu neće odvratiti od rata protiv Irana, premda vjeruje da incident nije povezan s međunarodnom krizom.

"Ovo me neće natjerati da odustanem od pobjede u ratu u Iranu", rekao je američki predsjednik novinarima nekoliko sati nakon pucnjave koja se dogodila na večeri Udruge izvjestitelja iz Bijele kuće, odakle ga je sigurnosna služba hitro odvela na sigurno. 

"Ne znam je li to imalo ikakve veze s tim, stvarno ne mislim tako na temelju onoga što znamo", dodao je.

Nekoliko minuta ranije odgovorio je da se "nikad ne zna" kada su ga upitali misli li da je pucnjava povezana s ratom u Iranu, koji je pokrenuo 28. veljače zajedno s Izraelom.

Dodao je da istražitelji rade na motivima osumnjičenika, napadača koji je uhićen, a opisao ga je kao "usamljenog vuka".

Donald Trump je u subotu otkazao putovanje svojih izaslanika u Pakistan gdje su se trebali sastati s predstavnicima Teherana i raspravljati o okončanju rata. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 2
