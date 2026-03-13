'Ni Pavelić ni Tito nego HDZ?'. Projekt bračnog para Raspudić podsjeća na podgrijanu juhu...

Bračni par Selak Raspudić, Marija i Nino, tek je otvorio novo poglavlje svoje političke avanture, a već je iskrsnulo nekoliko problema.

Prvo, novu stranku optužuju za plagijat i krađu imena domaćeg glazbenog festivala Drito. Što je natjeralo Mariju Selak Raspudić da poseže za svakakvim opravdanjima i doskočicama: da im je drago što su uzeli ime baš glazbenog festivala, da se i taj festival nazvao po riječi Drito, te da im je inspiracija bio arhitekt Nikola Bašić koji je svoje mailove završavao rečenicom "Stojte mi drito".

Drugo, stranka koja se javno odriče Pavelića i Tita svoju prvu marketinšku kampanju bazira upravo na imenima Pavelića i Tita, kako bi privukla pažnju i zaigrala na iste note kao i ideološki polovi od kojih se žele distancirati.

I treće, premda ne i posljednje, nova stranka koja će, osim "najkvalitetnijih ljudi" razgovarati i s nezavisnim saborskim zastupnicima, pojavljuje se upravo u trenutku kad HDZ kolekcionarskom strašću skuplja svoje nezavisne žetončiće.

I koja je prva asocijacija? Bračni par Selak Raspudić krenut će Drito prema HDZ-u.

Nećemo s HDZ-om!

"Nećemo koalirati s HDZ-om", rezolutan je bio Nino Raspudić. "Nas mogu samo građani preslagivati. Mi smo zadnji u ovome sazivu koji bismo išli s HDZ-om".

Ah, koliko ih je već dosad izgovorilo takvu rečenicu...

Primjerice, Most, pomoću kojeg su se Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić domogli Hrvatskog sabora.

Ta stranka debitirala je na političkoj sceni upravo parolama koje sada koristi bračni par Raspudić: distanca od ideologije, distanca od političkih polova, distanca od povijesti i prošlosti, distanca od HDZ-a i SDP-a.

Pa znamo kako je to završilo: Most je odbio SDP da bi uskočio u krilo HDZ-u, pa onda to ponovio prvom sljedećom prilikom, Most se profilirao u izrazito ideološku grupaciju, priklonio se jednom političkom polu i naslonio na jedno nasljeđe hrvatske političke povijesti.

Kvalitetni ljudi

Most je također obećavao reforme, kritizirao dvije najveće stranke, okupljao stručnjake i "najkvalitetnije ljude", nudio alternativu, zaklinjao se u poštenje i neovisnost, u vraćanje morala u politiku.

Da bi onda doveli na vlast prvo Tomislava Karamarka, a onda i Andreja Plenkovića.

"Drito je kao kamen iz Davidove praćke, hrabro i koncentrirano ispaljen izravno u čelo koruptivne političke tjelesine koja drži Hrvatsku zarobljenom u crveno-crnoj politici lažne alternative", vehementno je poručila Marija Selak Raspudić.

Čak je i to imalo biblijski prizvuk, u stilu Bože Petrova.

Mišung ideja

U mnogočemu, novi politički projekt bračnog para Selak Raspudić ima obilježja podgrijane juhe. Ili recikliranog mišunga mnogih političkih stilova, parola, obećanja koja smo slušali od nezavisnih ili trećestrujaških pokreta doslovno desetljećima.

Neki od njih bili su destruktivni antisistemski projekti, neki su bili konstruktivni ambiciozni žetončići, jedni su uzimali glasove nekoj od najvećih opcija, drugi se nadali da će postati primamljiv partner nekoj od opcija.

O tome je nešto govorio i Nino Raspudić, kad su ga novinari pitali hoće li odbiti koaliciju s HDZ-om čak i ako im ponude ministarsko mjesto.

"To se treba pitati HDZ ili SDP, hoće li oni sutra podržati premijera ili premijerku iz stranke Drito", rekao je Raspudić.

Na koga to podsjeća? Ah, da, na Domovinski pokret. I na Most.

Era žetončića

Problem nove političke stranke, osim činjenice da se mora opravdavati zašto je posegnula za plagijatom imena, leži i u tajmingu objave osnutka stranke. Javnost bruji o žetončićima koji pretrčavaju HDZ-u, pozivajući se pritom na više interese, projekte, zaštitu birača, promociju stabilnosti u nestabilnom svijetu, odmičući se od ideologije, ljevice i desnice, ustaša i partizana, a sada nezavisni zastupnici kreću sa strankom koja se upadljivo distancira od svih - kako bi postala zanimljiva svima.

I koliko god Nino Raspudić pogađao bit, podsjećanjem da je "već godinama glas za SDP dijelom i glas za HDZ, jer oni neprestano dovlače u Sabor žetone, ljude koji onda pretrčavaju i održavaju većinu HDZ-u", treće opcije na političkoj sceni okupljaju nezadovoljnike kako bi postali dovoljno utjecajni da glasove tih nezadovoljnika potom prodaju jednoj od opcija.

U pravilu onoj koja najčešće pobjeđuje na izborima.

Komentatori i intelektualci

Novi lideri stranke Drito koketiraju s neodlučnima i nestranačkim glasovima, prodaju intelektualizam i nastupaju kao komentatori, a ne kao političari, referiraju se na Stjepana Radića i dodvoravaju onima kojima je dosta Pavelića i Tita ili možda ne znaju razliku između Pavelića i Tita...

Da bi onda sami posegnuli za Pavelićem i Titom kako bi okupirali pažnju javnosti.

Bračni par Raspudić kaže da ne pripada nikome, ali ipak se stječe dojam da je HDZ sretniji zbog još jedne opcije koja će usisavati oporbene glasove.