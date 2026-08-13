Nigel Farage danas traži mandat. Protivnik mu je tip odjeven kao kanta za smeće

Birači u četvrtak glasaju u jednoj izbornoj jedinici u Engleskoj gdje šef desne Reformističke stranke Nigel Farage pokušava izboriti parlamentarni mandat protiv glavnog izazivača, komičara odjevenog kao kanta za smeće.

Nakon što je tjednima bio izložen optužbama da nije prijavio milijune funti od bogatog donatora, Farage je prošlog mjeseca iznenada dao ostavku rekavši da na izborima u ljetovalištu Clacton želi poraziti "liberalni establišment".

Foto: NEIL HALL

S obzirom da su glavne stranke odlučile nikoga ne kandidirati, više od 30 Farageovih izazivača su neovisni kandidati a s obzirom na njihov broj prebrojavanje listića moglo bi biti najduže u političkoj povijesti Britanije.

Glavni izazivač mu je Count Binface, fiktivni lik iza kojeg se krije komičar Jonathan Harvey koji se u posljednjih deset godina kandidirao protiv troje ministara s primarnim ciljem da ih ismijava.

Takvi kandidati nisu novost na britanskim izborima na kojima je potrebno samo 676 dolara za ulazak u izbornu utrku.

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Dajući ostavku, Farage je u srpnju na televiziji iskalio bijes zbog onog što je nazvao orkestriranim napadom liberalne elite na njega.

„Odlučio sam da stanovnici Clactona budu oni koji će suditi o mom djelovanju”, rekao je Farage, objasnivši da je cilj njegove odluke raspisivanje novih izbora u tom okrugu na jugoistoku Engleske gdje je prvi put izabran u parlament 2024. s osvojenih 46 posto glasova.

Reformska stranka je po anketama trenutno najpopularnija britanska stranka, što se potvrdilo na lokalnim izborima u svibnju na kojima je dobila najviše vijećnika. Parlamentarni izbori bi se trebali održati u drugoj polovici 2029. godine.