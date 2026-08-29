Niger: Pobunjeni vojnici napali zračnu luku i predsjedničku palaču u Niameyu

Neprekidna pucnjava i eksplozije odjekivale su u subotu ujutro u nekoliko područja glavnoga grada Nigera, uključujući zračnu luku i blizinu predsjedničke palače, u onome što su četiri izvora opisala kao napad pobunjeničkih vojnika.

Državna televizija i radio bili su izvan mreže od 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, iako je vlada objavila priopćenje u kojemu poziva na smirenost i navodi da se sigurnosne snage mobiliziraju kao odgovor.

Napad je označio najnoviju prijetnju vladavini Abdourahamanea Tianija, koji je preuzeo vlast u državnom udaru 2023. Tiani je obećao poboljšati sigurnost u sahelskoj naciji, glavnom proizvođaču uranija, ali džihadistički napadi su se nastavili. Ranije ove godine, podružnice Al-Kaide i Islamske države izvele su napade na civilnu zračnu luku i vojnu zračnu bazu.

Napad u ranim jutarnjim satima trajao je satima, a u njemu su sudjelovali vojnici iz mjesta Ouallam, Tera i Dosso na jugozapadu, prema izvoru nigerskih sigurnosnih snaga i Yvanu Guichaoui, višem istraživaču u Međunarodnom centru za istraživanje sukoba u Bonnu. Vojnici u ovom području pretrpjeli su teške gubitke u borbama s regionalnom podružnicom Islamske države.

Nigerski dužnosnik osudio 'kukavički napad'

Ranije je nigerski sigurnosni izvor rekao Reutersu da su "teroristi" napali zračnu luku i pokušali probiti sigurnosni perimetar oko predsjedništva. Jedan Reutersov svjedok izvijestio je o jakoj pucnjavi u području u blizini predsjedništva.

Bana Wagana Ibrahim, članica nigerskog ureda Savjetodavnog vijeća i zastupnica u parlamentu Saveza država Sahela (AES), izjavila je na Facebooku da su napadači ciljali vojnu zračnu bazu, poznatu kao Baza 101, ali da su sigurnosne snage ponovno preuzele kontrolu.

- Još jedan kukavički napad na Bazu 101 i još jednom naše obrambene i sigurnosne snage osigurale su... da je situacija pod kontrolom - napisao je Ibrahim.

Međutim, Reutersov svjedok izvijestio je o daljnjoj pucnjavi u zračnoj luci i jakim eksplozijama u satima prije zore nakon što je Ibrahimova objava objavljena.

Prema stanju u 9 sati, činilo se da su predsjedničku palaču osigurale lojalističke trupe, ali državna televizija pala je u ruke pobunjenika, a dok se za područje oko zračne luke još vodi borba, rekla su dva sigurnosna izvora i jedan diplomat.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti ove izvještaje.

Niger je ključni proizvođač uranija

Niger, zapadnoafrička država bogata mineralima sa značajnim resursima uranija, nafte i zlata, pod vojnom je vlašću od puča u srpnju 2023. kojim je svrgnut predsjednik Mohamed Bazoum.

Poput svojih susjeda Burkine Faso i Malija, Niger nije uspio preokrenuti tijek borbe protiv islamističkih pobunjenika povezanih s Al-Kaidom i Islamskom državom unatoč obećanjima vojnih vladara da će poboljšati sigurnost.

Zapadnoafrička podružnica Al-Kaide preuzela je odgovornost za napad na zračnu luku u Niameyu u lipnju, pet mjeseci nakon što je Islamska država u pokrajini Sahel ciljala isto mjesto.

Od preuzimanja vlasti, Tianijeva vlada se udaljila od zapadnih partnera, produbila veze s Rusijom i prekinula s regionalnim blokom ECOWAS-a, pridruživši se Maliju i Burkini Faso u formiranju odcjepljenog bloka AES.

Nemiri izbijaju dok vlasti pooštravaju kontrolu nad sektorom uranija, zaplijenivši imovinu francuskog Orana. Niger je bio ključni dobavljač nuklearnog goriva Europi, čineći oko 15% Oranove opskrbe uranijem u punom kapacitetu.

Vlada je prošli tjedan dozvole za istraživanje i eksploataciju uranija koje su prije pripadale Oranu i kompaniji GoviEx dodijelila državnim tvrtkama, prema vladinoj uredbi.