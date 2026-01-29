Pucnjava i eksplozije u Nigeru: 'Trajalo je više od sat vremena'

Dugotrajna pucnjava i eksplozije čuli su se u četvrtak u rano jutro u blizini međunarodne zračne luke Niamey u Nigeru, objavio je Reuters.

Pucnjava je, prema iskazima svjedoka, trajala više od sat vremena, dok videozapis podijeljen na društvenoj platformi X prikazuje noćnu panoramu grada osvijetljenu pucnjavom. Reuters, međutim, nije neovisno potvrdio snimku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glasnogovornik nigerske vojne vlade, koja je preuzela vlast u puču u srpnju 2023., nije bio dostupan za komentar.

Sahelska zapadnoafrička nacija, poput susjednog Malija i Burkine Faso, učestalo se bori s napadima džihadističkih skupina koje imaju veze s Al-Kaidom i Islamskom državom. Te su skupine do sada ubile tisuće ljudi i raselile milijune u te tri države.