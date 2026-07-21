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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
JARUNSKI BAYWATCH PLUS+

'Nije bio dobar plivač i uhvatila ga je panika. Počeo se utapati, ali izvukli smo ga na vrijeme...'

Piše Iva Tomas,

Spasioci Mia i Andro za kupače imaju vrijedne savjete, a to je da na plaži ne piju alkohol, tijekom visokih temperature nose bočicu vode, ali i da ne idu na kupanje od 11 do 17 sati, kada je sunce najjače

Nemamo strah, tu smo da pomažemo i pazimo na sve što se događa u jezeru, započinju svoju priču Mia i Andro, dvoje od sedam spasilaca na Jarunu koji budnim okom paze na kupače. Među njima ima i djece, odraslih, stranaca, onih koji poznaju i onih koji ne poznaju jezero, a samo jedan nepromišljen potez dovoljan je da se dovedu u opasnu situaciju iz koje će ih spretno spasiti ovaj dvojac. Posjetili smo ih na njihovom radnom mjestu - platformi odmah kraj kupališta. Obučeni su u prepoznatljive majice, s dalekozorima u rukama. Pravi su zagrebački Baywatch.

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