JARUNSKI BAYWATCH PLUS+

'Nije bio dobar plivač i uhvatila ga je panika. Počeo se utapati, ali izvukli smo ga na vrijeme...'

Piše Iva Tomas,

Spasioci Mia i Andro za kupače imaju vrijedne savjete, a to je da na plaži ne piju alkohol, tijekom visokih temperature nose bočicu vode, ali i da ne idu na kupanje od 11 do 17 sati, kada je sunce najjače