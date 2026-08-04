Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA U ISTRI

Nije držala razmak i izazvala lančani sudar: Ozlijeđeno dijete

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Nije držala razmak i izazvala lančani sudar: Ozlijeđeno dijete
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U lančanom sudaru ozlijeđene su tri osobe, težina ozljeda se još ne zna

U ponedjeljak oko 16 sati, djevojka (25) se automobilom zabila u drugi automobil koji je podom udario u treći. Policija kaže da nije držala potreban razmak.

- U prometnoj nesreći koja se dogodila 3. kolovoza oko 15.55 sati u naselju Most Raša tri su osobe ozlijeđene. Nesreća se dogodila kada je 25-godišnjakinja upravljala automobilom, pulske registracijske oznake kolnikom državne ceste D66, iz smjera Raše u smjeru Barbana. Dolaskom u neposrednu blizinu stambenih zgrada u naselju Most Raša, vozačica je zbog ne držanja potrebitog razmaka prednjim dijelom automobila udarila u stražnji dio automobila pulskih registracijskih oznaka kojim je ispred nje upravljao 67-godišnjak, a koji je potom odbačen u automobil pulskih registracijskih oznaka kojim je ispred njega upravljala 29-godišnjakinja. U nesreći su zasad neutvrđene ozljede zadobile 25-godišnja i 29-godišnja vozačica te dijete koje se vozilo kao putnik u automobilu kojim je upravljala 29-godišnjakinja. Težina ozljeda zasad nije poznata. Ovisno o stupnju zadobivenih ozljeda protiv 25-godišnjakinje će se podnijeti odgovarajuća prijava - kažu iz istarske policije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu
UŽAS

Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid, nakon čega će uslijediti kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ
'Na Velebitu smo jeli poskoke i čekali Oluju! Još čuvam kože'
PREKALJENI RATNIK

'Na Velebitu smo jeli poskoke i čekali Oluju! Još čuvam kože'

Miroslav Cindrić (65) bio je ratni zapovjednik Specijalne jedinice policije ‘Tigrovi’. Prošao je ratišta od Slavonije i Like pa do juga Hrvatske. Na moćnoj planini bio je s kolegama. 'Moji momci su išli gore s srcem'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026