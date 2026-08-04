Nije držala razmak i izazvala lančani sudar: Ozlijeđeno dijete

U ponedjeljak oko 16 sati, djevojka (25) se automobilom zabila u drugi automobil koji je podom udario u treći. Policija kaže da nije držala potreban razmak.

- U prometnoj nesreći koja se dogodila 3. kolovoza oko 15.55 sati u naselju Most Raša tri su osobe ozlijeđene. Nesreća se dogodila kada je 25-godišnjakinja upravljala automobilom, pulske registracijske oznake kolnikom državne ceste D66, iz smjera Raše u smjeru Barbana. Dolaskom u neposrednu blizinu stambenih zgrada u naselju Most Raša, vozačica je zbog ne držanja potrebitog razmaka prednjim dijelom automobila udarila u stražnji dio automobila pulskih registracijskih oznaka kojim je ispred nje upravljao 67-godišnjak, a koji je potom odbačen u automobil pulskih registracijskih oznaka kojim je ispred njega upravljala 29-godišnjakinja. U nesreći su zasad neutvrđene ozljede zadobile 25-godišnja i 29-godišnja vozačica te dijete koje se vozilo kao putnik u automobilu kojim je upravljala 29-godišnjakinja. Težina ozljeda zasad nije poznata. Ovisno o stupnju zadobivenih ozljeda protiv 25-godišnjakinje će se podnijeti odgovarajuća prijava - kažu iz istarske policije.