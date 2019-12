Nije mogao izdržati: Košić na Božić pričao o - komunistima

I dok je Papa Franjo na božićnoj misi govorio o bezuvjetnoj božjoj ljubavi i oprostu, sisački biskup Vlado Košić danas je na umu imao sasvim drugačije teme.

U prvom dijelu božićne propovjedi govorio je o važnosti toga da razmislimo prije nego što progovorimo, a onda je on izgovorio sve i svašta.

- Mi smo danas u našoj Domovini suočeni s više velikih izazova od kojih su dva sigurno najveća. To su: prijetnja demografske katastrofe i povratak ili možemo reći i ostanak (komunističkog) totalitarizma, ocijenio je Košić pa objasnio da je u posljednjih 20 godina Hrvatska izgubila pola milijuna stanovnika te kako se hitno 'moramo založiti za mjere, poput Mađarske, koje će taj negativan smjer drastično promijeniti.'

Cijelu drugu polovicu božićne propovjedi Košić je pričao o komunizmu i komunistima.

Govoreći o spomenutom totalitarizmu biskup je rekao kako su se njegove ideologije, njegova retorika, pa i djelovanje promijenilo te je prihvatljiv jednom broju ljudi, ali se i zapitao se zašto se taj transformirani totalitarizam nema potrebe suočiti s Rezolucijom Europskog parlamenta od 19. rujna 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe?. „U kojoj se izričito zahtijeva da se u postkomunističkim zemljama svi znakovi, spomenici i obilježja (na trgovima, ulicama, parkovima…) nastala u tom vremenu uklone iz javnog života jer oni zagađuju demokratsko društvo i vraćaju ga u totalitarnu prošlost?

- Kad već nije bilo lustracije, zašto se ne želi ni s lijeva ni s desna u našoj državi barem tu rezoluciju obznaniti i po njoj postupiti? To nije spojivo s razumom, a to onda prema papi Benediktu znači ni s Božjim i kršćanskim shvaćanjem, da se tako postupa još danas, 30 godina nakon pada Berlinskog zida i urušavanja sustava koji je gušio ljudske i vjerske slobode, progonio hrvatske domoljube i nositelje barjaka slobode te je odgovoran za masovna pogubljenja bez suda i grobnice, kao što su Bleiburg, Macelj, Huda Jama, Jazovka, Čemernica, zatiranje čitavih župa poput našeg Zrina, logora smrti poput Stare Grdiške i Golog otoka, i to samo zbog pozivanja na savjest i prava na drukčije mišljenje.

- Ako je taj totalitarni režim pobio više od pola milijuna hrvatskih ljudi i nikad to nije ni priznao niti se za to pokajao, a danas nam se predstavlja kao prihvatljivi novi liberalni model slobodnog društva, zašto javno ne odbaci crvenu zvijezdu, partizanske spomenike, nazive ulica i trgova prozvane po zločincima i zatiračima ljudskih, nacionalnih i vjerskih prava?

- Imamo li mi to uopće pravo očekivati od djece komunizma koji to ne samo ne žele priznati nego niti ne razumiju? Razumno postupanje u skladu je s Istinom, koju treba tražiti, priznavati i njoj služiti, u ljubavi. A to totalitarizmi ne mogu jer se – kako reče bl. Alojzije Stepinac – oni rađaju u laži, žive od laži i umiru u laži. A papa Franjo je rekao da se jugoslavenska tvorevina nije mogla održati zajedno nikakvim ljepilom.

- Pa ipak i bivšu ideologiju i državu još uvijek neki zazivaju, zaključio je Košić.

Ne znamo je li namjerno izostavio spomenuti revitalizaciju ekstremno desnih stavova u društvu i politici ili ih je, sasvim slučajno i nenamjerno - zaboravio.

Inače, biskup Vlado Košić početkom je prošle godine okrunjen titulom 'Šipka godine' u izboru stručnog žirija 11. Grand PRixa Hrvatske udruge za odnose s javnošću.