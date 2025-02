Nije mogao proći s kantom za smeće kraj sinova Audija, pa je nožem ozlijedio drugog sina

Narušeni obiteljski odnosi, niz fizičkih bolesti, uz ovisnost o alkoholu, razlog su, prema mišljenju Županijskog suda u Zagrebu, da je otac M. K. (70) nožem napao mlađeg sina i teško ga ozlijedio.

Za pokušaj teškog ubojstva i dvije prijetnje M. K. je na zagrebačkom sudu nedavno nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora. U kaznu će mu uračunati vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 14. lipnja prošle godine, a dobio je i sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti od alkohola.

Morat će platiti i troškove postupka u koje ulaze psihijatrijsko, sudsko-medicinsko i toksikološko vještačenje, sudski paušal i troškovi obrane, a nakon presude vraćen je u Remetinec jer mu je produljen istražni zatvor.

Teretili su ga da je 14. lipnja prošle godine oko 19.30 sati u okolici Dugog Sela, uslijed narušenih obiteljskih odnosa, kantom za smeće lupao po Audiju starijeg sina. Njegova snaha, nazvala je supruga, starijeg sina M. K., i rekla mu da brzo dođe. On joj je odgovorio da stiže i da je zapeo u gužvi u prometu, nakon čega je snaha nazvala šogora, mlađeg sina M. K.

On živi u prizemlju obiteljske kuće s ocem i brine o njemu, dok stariji sin i snaha žive na katu.

- Zašto to radiš? Pusti ih na miru! - rekao je mlađi sin ocu i razbacao mu hranu sa stola te se krenuo tuširati. Otac je krenuo za njim s nožem. Nije odmah ni shvatio što se događa, okrenuo se i vidio oca te osjetio dva uboda u tijelo. Uspio je pobjeći i zaključati se u kupaonicu.

Za to je vrijeme kući stigao i stariji sin te ugledao oca s nožem u ruci. Kako bi ga izbjegao, pokušao je ući na stražnji ulaz, no on je bio zaključan. U tom trenutku stigla je i policija.

Dok je policija vodila M. K. u vozilo, pred policajcima je zaprijetio starijem sinu i snahi da će ih ubiti kad izađe.

- Bacit ću bombu na vas - doviknuo im je.

Zbog udaranja po vozilu, M. K. su teretili i za oštećenje tuđe stvari, no budući da je sin povukao prijavu za oštećenje vozila, tužiteljstvo je odustalo od progona za to kazneno djelo. Štoviše, oba sina dostavila su sudu ovjerene javnobilježničke potvrde da ocu sve opraštaju i da su mu spremni platiti drugi smještaj kad izađe.

- Ne smatram se krivim - kazao je na sudu M. K. U kratkoj obrani rekao je da se sjeća da je prisutan bio mlađi sin, koji mu je bacio hranu sa stola, a dalje se nije sjećao što se dogodilo.

Policija je nakon događaja utvrdila da je M. K. u kritično vrijeme bio pod utjecajem alkohola, a tijekom istrage pokazalo se i da boluje od više fizičkih bolesti. Između ostalog, ima Parkinsonovu bolest i epilepsiju zbog koje zna imati ishemijske napade.

Vještakinja psihijatrica utvrdila je da ima psihoorganski sindrom kao posljedicu oštećenja mozga uslijed epilepsije i tih ishemijskih ataka. Zaključila je da u vrijeme počinjenja M. K. nije bio neubrojiv, no bio je bitno smanjeno ubrojiv. Svemu je kumovao alkohol, koji je doveo do impulzivnog ponašanja i kojega je u posljednje vrijeme M. K. počeo prekomjerno konzumirati.

Smatra da je kod njega prisutan organski poremećaj ličnosti kojega karakterizira emocionalna labilnost, laka promjena raspoloženja od lake razdražljivosti do ljutnje.

- Da pijete ponekad i samo malo kako ste tvrdili u svojoj obrani, ne bi došlo do ovisnosti - poručio mu je sudac.

To je i jedan od razloga zbog kojeg mu je produljen istražni zatvor, jer prema mišljenju psihijatrice, postoji opasnost da bi ponovnim pijenjem mogao počiniti novo kazneno djelo.

Iako su M. K. i njegovi sinovi uvjeravali sud da se dobro slažu, vijeće je smatralo da su ti odnosi ipak narušeni.

Supruga M. K., koja više godina živi i radi u Njemačkoj, kazala je da između oca i sinova postoji manjak komunikacije. Sa starijim sinom nekad bi se samo pozdravio i svatko bi otišao na svoju stranu. Također, često je snahi prigovarao na ponašanje, a kobnog dana iživciralo ga je što od dva vozila parkirana u dvorištu, među kojima je bio sinov "friško" registrirani Audi, nije mogao proći sa svojom kantom za smeće.

- Moguće da su ti odnosi narušeni zbog generacijskog jaza, možda Vaši sinovi nisu u dovoljnoj mjeri živjeli kako biste Vi to željeli. Pitanje je bi li se sve to uopće dogodilo da je supruga s Vama, a ne na radu u inozemstvu. Nikad se niste svađali, no počeli ste obolijevati otkad ste u mirovini. U zadnje vrijeme počeli ste konzumirati i alkohol - govorio je, između ostalog, sudac.

Sudsko-medicinsko vještačenje pokazalo je da je jedan od dva uboda, onaj u lijevu stranu tijela, mogao dovesti do smrtne posljedice. Da se sin nije zaključao u kupaonici pitanje je kako bi sve završilo.

Kao otegotnu okolnost sud mu je uzeo činjenicu da je u kratkom vremenu počinio tri kaznena djela, sva tri na štetu bliskih osoba, članova obitelji.

Ipak, prilikom odmjeravanja kazne prevagnule su one olakotne, prije svega činjenica da do svoje 70. godine nije dolazio u sukob sa zakonom zbog čega je sud smatrao da je riječ o svojevrsnom ekscesu. Stoga mu je kaznu umanjio ispod zakonskog minimuma.

- Vijeće smatra da se takvom kaznom može postići svrha kažnjavanja, te odvratiti Vas, ali i druge od činjenja sličnih kaznenih djela - kazao je predsjednik sudskog vijeća.

Na presudu stranke imaju pravo žalbe.