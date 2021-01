Pogledajte naslovnice koje smo objavili zadnjih pet dana i koje prilažemo uz ovaj tekst. Za premijera Andreja Plenkovića su to ipak samo tračevi.

Ali Plenković je ipak odlučio sisačko-moslavačkog župana Ivu Žinića maknuti od stranačkih struktura. Žinić je podnio ostavku na mjesto šefa županijskog HDZ-a.

- Ja se tračevima ne bavim. Nisu još poznate sve okolnosti - odgovorio je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na pitanje zašto protiv Žinića nije pokrenut stegovni postupak, koji je prvi korak za isključenje iz stranke.

Sve što smo objavili o načinu na koji Ivo Žinić koristi državnu imovinu potkrijepljeno je dokumentima, ali i odgovorima ministarstava i državnih ureda. A na njihova čelna mjesta postavio ih je upravo Plenković. Prema ovome bi ispalo da njegovi ljudi šire tračeve.

'Ne možemo ga maknuti iz županije'

To, naravno, nije tako. Samo je premijer bio nervozan zbog dvije nevjerojatne afere koje smo otkrili njegovim ljudima u zadnjih tjedan dana. Podsjetimo, osim Žinićeva slučaja, sredinom prošlog tjedna objavili smo sadržaj tajnih snimki na kojima se čuju HDZ-ovac Darko Puljašić i njegov zamjenik Mario Pilon kako direktoru lokalnoga komunalca diktiraju koje tvrtke trebaju dobiti posao. Na fingiranom javnom pozivu.

Premijer čak nije htio reći ni smatra li nemoralnim sve ono što je Žinić učinio i što smo objavili: živi u državnoj kući, a istodobno je zatajio suvlasništvo nad imanjem te bespravno koristi državni stan.

- Na njemu je da to objašnjava. Ivo Žinić je podnio ostavku zbog situacije koja trenutno vlada oko njega i njegove imovine jer smatramo da u ovim okolnostima daljnji ostanak na čelu županijskog HDZ-a predstavlja teret - rekao je Plenković.

Dakle, odlazi zato što je teret HDZ-u. Ali ipak postupak isključenja iz stranke nije pokrenut. Stegovni postupak i slanje na sud časti, koji odlučuje o isključenju, pokreće se za one koji su naštetili ugledu stranke. Primjerice, tako su izbačeni Darko Milinović jer je doveo nezadovoljne članove pred HDZ, Jadranka Kosor jer je kritizirala tadašnjeg šefa Tomislava Karamarka. Otišli su i Josipa Rimac nakon otvaranja istrage, ali, primjerice, još nisu isključeni ni Dražen Barišić, koji je pod istragom, ni već spomenuti Puljašić ili Anita Nosić, kojoj smo otkrili da živi u vili s bazenom, a uzela je državne subvencije za stan.

Župan Ivo Žinić trenutačno vodi potresom pogođenu županiju. I to će nastaviti raditi sve do izbora u svibnju. HDZ je objavio kako je Plenković, nakon konzultacija s ostalim članovima predsjedništva, odlučio da županijski HDZ vodi zastupnik Ivan Celjak. Plenković kaže da župana ne mogu smijeniti, a upravo je njegova vlada promijenila zakon tako da župan ili gradonačelnik ne mogu biti smijenjeni osim kad se usvaja proračun ili referendumom. Žinić, čovjek koji je očito koristio državnu imovinu na koju nema pravo i gomilao nekretnine, tako će biti jedan od ključnih ljudi koji će odlučivati o obnovi i o milijunima kuna koji će dolaziti iz proračuna za obnovu Banovine.

- Mi smo napravili ono što smo mogli u slučaju Žinić. Sad je na Žiniću da sam ocijeni kako i na koji način će obnašati dužnost župana. Za dva mjeseca su lokalni izbori, na kojima Žinić neće biti kandidat HDZ-a. Status njega kao župana stvar je njega osobno - kaže Plenković.

Lokalni izbori su sredinom svibnja.

Invaliditet za olakšice

A u posljednjem otkriću, onom da Žinić bespravno koristi državni stan, opet izlaze nevjerojatni detalji. Žinić je rekao da je u stan ušao 1994. godine kao prognanik, ali za takvo nešto nema dokumenta u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Stan je 1995. preuzeo Grad Zagreb, Žinić je već bio u njemu, i to, kako neslužbeno doznajemo: bez pravne osnove. Unatoč tome, ali i činjenici da je 1995. godine ušao u kuću u Glini i preselio se, stan nastavlja koristiti. U međuvremenu je stan predan državi. Prije sedam godina Ministarstvo hrvatskih branitelja pokreće sudski postupak iseljenja. I Općinski sud u Zagrebu presuđuje da mora izaći 2016. godine, ali 2018. ta je presuda poništena.

Kako su objavile novinarke Jutarnjeg i Telegrama koje su vidjele spis, Žinić je tražio poništenje presude jer je tvrdio da nikad nije dobio tužbu. Iako je netko potpisao njega i njegove sinove na dostavnici. On je tvrdio da to nisu njihovi potpisi, pa sud poništava prvotnu presudu.

Ponovno suđenje Žinić je zaustavio još jednim pravnim manevrom. Podnosi zahtjev za otkupom tog stana 2018. godine i tvrdi sudu da je to dogovoreno. Podsjetimo, tad je već naslijedio i trećinu imanja, supruga obiteljsku kuću, no još su besplatno živjeli u državnoj katnici u Glini.

Istodobno u Zagrebu čak 546 stradalnika Domovinskog rata godinama čeka stambeno zbrinjavanje.

Potpuno je jasno da Žinić nema pravo dobiti taj stan. Ali on ipak traži da ga otkupi uz povoljne uvjete.

- Takav stan vrijedi oko 1500 eura po četvornome metru - rekao nam je jedan stručnjak za nekretnine.

Za stan od 82,3 kvadrata to znači cijenu od oko 925.000 kuna.

Žinić je u svom zahtjevu naveo da traži povoljan otkup i ističe da je ratni vojni invalid, dragovoljac Domovinskog rata. On ima invaliditet od 30 posto. Taj invaliditet mu zbog umanjenog poreza i prireza te olakšica i nosi neto plaću veću od 18.000 kuna, pa je jedan od najplaćenijih župana u Hrvatskoj. Ali invaliditet znači i dodatne povlastice kad branitelji otkupljuju stan od države. U njegovu slučaju to je 30 posto, a to bi inače značilo i 30 posto nižu cijenu. Što je 277.000 kuna manje od tržišne cijene!

Ali kako smo neslužbeno doznali, otkup mu neće biti odobren. Nema na to ni pravo, a i pozvao se, tvrde naši izvori, na članak zakona koji je kasnije stupio na snagu.

'Nema ni moralno ni zakonsko pravo'

Ali sam taj zahtjev ipak je značio zastoj sudskog postupka. I to već dvije godine! U te dvije godine ministarstvo vodi Tomislav Medved, njegov stranački kolega i odnedavno potpredsjednik HDZ-a. Iz ministarstva nam nisu odgovorili zašto dvije godine nisu donijeli odluku smije li bespravni korisnik Žinić otkupiti stan. A trebali su ga brzo odbiti jer je već zbrinut. Cijelo to vrijeme dok postupak stoji, Žinići i dalje bespravno koriste državni stan od 82,3 kvadrata. Susjedi kažu da je i sad netko u njemu, ali nije im poznato je li dan u najam ili su Žinići nekog pustili u stan besplatno.

- On ne može otkupiti stan ni zakonski, ali tu je i moralna strana. Pa postoje stotine branitelja s većim invaliditetom koji nisu zbrinuti - kaže Franko Vidović iz SDP-a.