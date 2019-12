'Nije normalno da koalicijski partner napada predsjednicu!'

Ministar Oleg Butković je na ulasku u zgradu Vlade rekao da HDZ ima svoju kandidatkinju, Kolindu Grabar Kitarović, te da stranka mora čvrsto stajati iz nje i njene kandidature.

Osvrnuo se i na izjavu Andreja Plenkovića da je glas za Miroslava Škoru zapravo glas za - Zorana Milanovića.

- Ono što je rekao predsjednik stranke i Vlade stoji, jer onaj kandidat koji bi potencijalno dobio glasove HDZ-a, a to ne bi bila aktualna predsjednica, to jača kandidata sa suprotne strane, a to je Milanović. To je matematički jasno. Mi imamo svoju kandidatkinju i trebamo svi stati iza nje, objasnio je Butković, piše N1.

Butković je otkrio i da se u HDZ-u nije razgovaralo o poziciji ministrice obrazovanja Blaženki Divjak.

- Dozvolite kad bude ta rasprava da ja iznesem svoje mišljenje. Nije normalno da koalicijski partner u vrijeme predsjedničkih izbora napada aktualnu predsjednicu, koja je kandidat tvog koalicijskog partnera, s kojim sjediš u Vladi, izjavio je Butković očito se referirajući na istup predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka koji je prije tjedan dana na Facebooku komentirao izjavu Kolinde Grabar Kitarović koja je rekla da su loši rezultati PISA testova dokaz da reforma obrazovanja ne donosi rezultate.

- Hrvatska zna, ali predsjednica očito ne zna! PISA istraživanje provedeno je prije ulaska kurikularne reforme u škole i predsjednica koja bi trebala voditi brigu o budućnosti zemlje to mora znati, objavio je tada Vrdoljak.

Tema: Predsjednički izbori