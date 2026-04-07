NIJE PRVI APRIL Prognoza za ovaj tjedan: Toplo, toplije, a onda pogoršanje. Čak i snijeg!

Hrvatsku danas očekuje pravo proljetno vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, većina zemlje uživat će u pretežno sunčanom danu, osobito duž Jadrana i u njegovoj blizini. U sjeverozapadnim i istočnim dijelovima zemlje ujutro i navečer može biti nešto više oblaka, ali bez značajnijih oborina. Vjetar će tijekom dana biti većinom slab. Na Jadranu će ujutro ponegdje zapuhati umjerena bura, dok nas poslijepodne očekuje jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će doći do promjene – na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na moru će se bura pojačavati, što može donijeti svježinu i nešto nemirnije more. Temperature će biti ugodne i proljetne. Najviše dnevne vrijednosti kretat će se između 18 i 23 °C, a u Zagrebu se očekuje najviša temperatura od 20 do 22 °C. Jutarnje temperature u većini krajeva bit će između 6 i 11 °C.



Ukratko, pred nama je još jedan sunčan dan s ugodnim temperaturama, idealan za boravak na otvorenom. Ipak, navečer budite spremni na jačanje bure, posebno ako se nalazite na obali ili planirate putovanje Jadranom.

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano, ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab i umjeren, mjestimice do jak sjeveroistočni i sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, ponegdje s jakim, osobito podno Velebita i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu 10 do 15 °C. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, na Jadranu 18 i 23 °C, piše DHMZ.

Bit će i snijega

Kako je rekla Kristina Klemenčić Novinc za HRT, od četvrtka oblačnije, u petak kiša, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijeg.

- Kiše će u petak biti uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj gdje će, osobito u višim predjelima, biti i snijega. Puhat će umjeren, većinom sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u petak sjeveroistočni. Temperatura u padu" - rekla je za HRT Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a.

Velike gužve i zastoji na cestama

Jutros su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije, osobito na brzoj cesti Solin-Klis te Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Vozačima se savjetuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.



IZVANREDNE SITUACIJE:

- Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred naplatnom postajom Bregana u smjeru Bregane: promet teče jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.

- Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba te na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, kao i Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

- Na autocesti A1 kod Ogulina i Brinja (93. km) prisutna je životinja (pas) na kolniku, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h.



RADOVI I ZATVARANJA:

- Na A1 do 12. lipnja zatvorena je dionica Bisko – Split u smjeru Zagreba. Obilazak je preko Dugopolja i državnih cesta.

- A2 Zagreb-Macelj: 14., 15., 16., 21., 22. i 23. travnja od 20:00 do 05:00 sati zatvorena dionica Krapina – Trakošćan u oba smjera.

- A3 Bregana-Lipovac: do 30. lipnja vozi se jednim trakom na prilazu čvoru Zagreb zapad zbog rasterećenja prometa.

- A6 Rijeka-Zagreb: do 25. svibnja radovi između čvorova Čavle i Kikovica, promet dvosmjerno jednim trakom.

- Brza cesta Solin-Klis: do 1. svibnja radovi između tunela Mravince i Klis Grlo, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Splita.

- Brojne državne ceste zatvorene su zbog radova (npr. DC26 Dubrava, DC29 Novi Golubovec, DC38 Blacko-Vesela, DC44 Livade-Istarske toplice, DC75 Tar-Bašarinka, DC76 Sveti Ilija, DC116 Hvar-Stari Grad, DC121 Murter-Tisno i druge).



GRANIČNI PRIJELAZI:

Na prijelazima prema Bosni i Hercegovini i Srbiji zabilježena su duža čekanja, osobito za teretna vozila (Stara Gradiška do 2 sata, Slavonski Brod do 1,5 sat, Jasenovac do 3 sata, Bajakovo višesatna čekanja).